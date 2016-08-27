Hakkari'de terör saldırısı: 4 asker yaralandı

Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre terör örgütü PKK üyesi bir grup, Şemdinli ilçesindeki Derecik Mamraş Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı düzenledi.
4 ASKER YARALANDI
Askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2'si ağır 4 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.
ASKER KAÇAN TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE
Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.