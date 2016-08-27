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'de terör saldırısı: 4 yaralandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 15:26
Hakkari'de terör saldırısı: 4 asker yaralandı
Hakkari'de terör saldırısı: 4 asker yaralandı

Şemdinli ilçesindeki i üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı.

'nin Şemdinli ilçesindeki i üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre terör örgütü PKK üyesi bir grup, Şemdinli ilçesindeki Derecik Mamraş Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı düzenledi.

4 ASKER YARALANDI

Askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2'si ağır 4 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

ASKER KAÇAN TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede destekli operasyon başlattı.