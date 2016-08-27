İşte FETÖ'nün okulları için yeni planı!

Türkiye büyük bir diploması mücadelesi ile FETÖ’nün yurtdışı organizasyonuna karşı topyekün savaş başlattı. Örgüt, Türk okulları olarak tanıttığı yurtdışındaki okullardaki Türk bayraklarını indirdi, okullar el değiştirdi, Türçe isimler kaldırılarak yabancı isimler konuldu. Bu sahtekarlıkla “okulları devrettik, bu okullar artık Türk okulu değil” diyerek okulların kapatılmasını engellemeye çalışıyorlar.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimleri sonrası FETÖ, zehirli faaliyetlerini yurt dışında sürdürebilmek için yeni sinsiliklere başvuruyor. Örgütün yurt dışında militan kazanma vazifesiyle faaliyet yürüten okullarının tamamının, kapatılma riskine karşı Türkçe olan isimlerini yabancı kökenli isimlerle değiştirdiği ortaya çıktı. Avustralya'daki Feza Vakfı'nın ismini Galaxy Foundation yaptığı öğrenilen FETÖ'nün, Şule Koleji ve Işık Koleji'ni de benzer taktikle kamufle ettiği belirlendi. Artık 'Türk okulu' ibaresi de kullanmayan eğitim görünümlü örgüt yuvalarının, FETÖ'nün yurt dışında yayın yapan medya organları vasıtasıyla pr çalışması yaparak kendilerini 'Avustralya okulu' gibi tanıttığı tespit edildi.

ÖRGÜTÜN 'TÜRK OKULU' MAKYAJI AKTI

Kirli amaçlarına muazzez dinimiz İslam'ı ve Türklüğü alet ederek halktan topladığı himmetlerle sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede faaliyet alanı kazanan asrın en sinsi terör örgütü FETÖ'nün ismi değiştirilen en önemli kurumu olarak Avustralya'daki Feza Vakfı öne çıkıyor. 1994'ten bu yana Avustralya'da eğitimin yanı sıra sosyal alanda da çalışmalarda bulunan FETÖ'ye ait Feza Vakfı, bünyesinde sonradan yabancı isimler almış Amity, Affinity, STCC, ISRA, ARO gibi çok sayıda kuruluş barındırıyor. 2013 yılında isim değişikliğine giden vakıf, Feza'yı kullanmayı bırakarak Galaxy Foundation adını aldı. Eski ismiyle Feza olan Galaxy Foundation'a bağlı Şule Koleji de ismi değiştirilen FETÖ inleri arasında. Edinilen bilgiye gore; Avustralya'da 1996 yılında kurulan Şule Koleji, 17-25 Aralık darbe operasyonlarının gerçekleştiği 2013 yılında aldığı kararla ismini 'Amity Collage' olarak değiştirdi. ABD'de de 'Amity School' ismiyle yer alan FETÖ okulu, bu ülkede kendisini "Amerikan Okulu" olarak tanımlıyor ve Amerikan eğitim müfredatını benimsiyor.

PR DESTEĞİ FETÖ MEDYASINDAN

Yıllarca yurtdışındaki okulları için 'Türk okulu' tanımını yapan ve Anadolu kültürünü çeşitli ülkelere taşıdığını iddia eden FETÖ çetesinin himmet adı altında topladığı büyük meblağlarla açtıkları okulların ismini değiştirerek bağlı bulundukları ülkelere adamasının tanıtım-duyuru yükünü ise FETÖ medyası çekiyor. Söz konusu okulların, yurt dışında Türkiye aleyhine yayınlar yapan FETÖ gazetelerinde yayınlattıkları reklamlarla 'Avustralya Okulu' algısını oturtma çabasında olduğu öğrenildi. Bu kapsamda, Şule olan ismini değiştirerek Sirius yapan FETÖ okulunun Avustralya'da yayın yapan Zaman gazetesinde geçtiğimiz günlerde tam sayfalık reklam yayınladığı tespit edildi. (Yeni Akit)

FETÖ'NÜN OKULLARI MİLLETİN OLACAK!