Kanada da artık "DAEŞ" diyecek

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Goodale, daha önce "ISIS" ya da "ISIL" olarak isimlendirdikleri terör örgütü için "DAEŞ" ifadesini kullanacaklarını açıkladı.

Kanada'da resmi açıklamalarda "ISIS" ya da "ISIL" olarak isimlendirilen terör örgütü için "DAEŞ" ifadesi kullanılacak.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, bakanlığınca hazırlanan "Kanada'ya Terör Tehdidi 2016 Raporu"nun ön sözünde "Amaçlarına ulaşmak için şiddeti ve terörü seçen ve kendilerine sözde 'İslam Devleti' denen bu grubun, ne İslam'la ne de devlet olmakla alakası yoktur. Bu nedenle DAEŞ ifadesi kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKEDE DAEŞ'E KATILANLARIN YÜZDE 20'Sİ KADIN

Raporda Kanada'dan DAEŞ gibi terör örgütlerine katılan şüphelilerin yüzde 20'sinin kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Raporda "Suriye'ye seyahat eden kadınların hangi amaçla seyahat ettikleri meçhuldür. En sık düşünülen varsayım ise kadınların teröristlerle evlenmek için yurt dışına seyahat ettikleridir ancak bu kişilerin seyahat nedenleri ve nihai rollerinde değişkenlik olmaktadır." denildi.

Ayrıca, bazı kadınların bu terörist gruplar içinde "ikincil roller" alabildiği gibi, bazılarının da çatışmalara katıldıkları bildirildi.

2015'TE 180 ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILDI

Raporda 2015'te 180 şüphelinin başta DAEŞ olmak üzere terör örgütlerine katılmak üzere ülkeden ayrıldığına yer verildi.

Bu rakamın 2014'te 130 olduğu aktarılan raporda, geçen yıl bu şüphelilerden 60 kadarının Kanada'ya geri döndüğü kaydedildi.

Rapora göre, şüphelilerin gittiği ülkelerde ilk sırayı Irak, Suriye ve Türkiye aldı.

Raporda, ülkelerine geri dönenlerin yaşadıkları deneyimleri çevrelerine aktararak taraftar topladıkları, angaje oldukları organizasyonlar için maddi destek aradıkları ve bu organizasyonlar adına Kanada'da terör saldırılarını planlayabilecekleri vurgulandı.