Mehmetçik'e YPG için vur emri

PYD-YPG’nin Menbiç’ten Cerablus’a doğru hareket etmesi halinde Mehmetçiğe 'vur' emri verildi.

Fırat Kalkanı operasyonu sürerken 10 tank ve 50 askeri personel daha Suriye'ye giriş yaptı. Askeri kaynaklar, Türkiye'nin "PYD-YGP, Menbiç'i boşaltmalı" görüşünün geçerli olduğunu vurguladı. Kaynaklar PYD'nin Menbiç'tenCerablus'a doğru hareket etmesi halinde askerlere verilmiş "vur" emrinin geçerli olduğunu söylediler.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırını IŞİD'den temizlemek için Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek verdiği 'Fırat Kalkanı' harekâtı devam ederken askeri kaynaklar dün Cerablus'ta durumun genelde sakin olduğunu, arama-kurtarma ve mayınlı bölgeleri temizleme çalışmalarının devam ettiğini söylediler. Hürriyet'in haberine göre sınırdaki topçu birliklerinin kimi zaman hedefleri vurduğu, kimi zaman da "perdeleme atışı" yaptığı belirtildi.

MENBİÇ ŞARTI

TSK'nın Suriye'deki varlığını sürekli değişen durum ve tehdit algılamasına göre güncellediği bildirildi. Bu güncelleme, ana bileşenini PYD'ye bağlı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinde tuttuğu Menbiç için de geçerli. Türkiye'nin "PYD, Menbiç'i boşaltmalı, Menbiç eski durumuna dönmeli" görüşünün geçerli olduğunu ifade eden askeri kaynaklar, PYD'nin Menbiç'in kuzeyine, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Cerablus'a doğru hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde, sınırdaki topçu birlikleri ile Suriye içinde bulunan birliklere verilmiş olan "Derhal vurun" emrinin geçerli olduğunu söylediler.

YPG'LİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk topçusu önceki gece Menbiç'in kuzeyine doğru tespit ettiği YPG hareketliliğine sınırdaki fırtına obüsleri ile karşılık vermiş ve YPG grubu etkisiz hale getirilmişti.

SURİYE'DE 40 TANK, 380 PERSONEL

TSK, Suriye'deki varlığına dün 10 tank ve 50 kadar personel takviyesi yaptı. Böylece TSK'nın Suriye'deki tank sayısı yaklaşık 40'a, personel sayısı da 380'e yükseldi. Zırhlı personel taşıyıcı sayısının da 20 kadar olduğu öğrenildi. Takviyenin, hem ÖSO'nun El Bab, Gavureli ve Çobanbey'i kapsayacak şekilde Batı'ya doğru yapmayı planladığı harekâta destek hem de PYD'den gelebilecek karşı saldırıya daha etkin cevap verebilmek için yapıldığı değerlendirildi. Türkmenlerin de harekâtın Cerablus'tan Batı'ya doğru ilerlemesi halinde 2 bin kişilik güçle katkı vermeye hazır olduğu bildirildi.



BM'NİN 51. MADDESİ UYARINCA

Askeri kaynaklar, takviyenin neden yapıldığına dair değerlendirme yapmaktan kaçınırken, TSK'nın Suriye'de sınır güvenliğini sağlamak ve IŞİD unsurlarını bölgeden temizlemek için Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek amacıyla Suriye'de bulunduğunu söylediler. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve Türkiye'nin sınır bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen harekâtın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DAEŞ (IŞİD) ile mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü" vurgulandı.