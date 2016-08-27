On binler terörü lanetledi

ELAZIĞ, Gaziantep ve Cizre'deki terör saldırılarına tepki gösteren Doğu ve Güneydoğulular bugün de 'terör nöbeti'ne devam etti

BİNGÖL: Valiliği'nin desteği ile 95 Sivil Toplum Kuruluşu, "Teröre Lanet Huzura Davet" mitingi düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda bir araya gelen Bingöllüler, terör örgütü PKK ve FETÖ'yü lanetleyen sloganlar attı. Mitinge yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

ERZİNCAN: Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 'Teröre Lanet' mitingine binlerce kişi katıldı. Terzibaba Camisi önünde toplanan binlerce vatandaş İplik Caddesi'ne kadar yürüdü. 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar "Kahrolsun PKK, FETÖ" diye slogan attı.

ŞANLIURFA: Balıklıgöl'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu hafta cuma hutbesinde 'canlı bomba' konusu işlendi. Hutbede, "Böyle bir katliam, şehadet, cihat gibi kutsal değerlerle ilişkilendirilemez" denildi.