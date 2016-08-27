Pakistan, FETÖ okullarının yönetimine el koydu

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, "FETÖ’nün Pencap’taki okullarının yönetim kurulu değiştirildi ve Pakistan tarafından yeni yöneticiler atandı. Bu okullar artık FETÖ tarafından yönetilmiyor." dedi.

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Pencap eyaletindeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okullarının yönetim kurulunu değiştirdiklerini, yeni yöneticiler atadıklarını, bu okulların artık örgüt tarafından yönetilmediğini aktardı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şerif, Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin geleceğini çok iyi gördüğünü ve iki halk arasında "eşi benzeri olmayan bir kardeşlik bağı" bulunduğunu vurguladı.

Şerif, Pakistan'ın başarısız darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Türk halkına, hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini belirten ilk ülke olduklarını hatırlatarak, demokrasiye olan desteklerini gösterdiklerini aktardı.

Girişimin engellenmesini "halkın iradesinin zaferi" olarak niteleyen Şerif, Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye'de geçmişte darbeler ezanları susturmuştu, bugün ise ezanlar darbeleri susturdu." diye konuştu.

PAKİSTAN'DAKİ FETÖ OKULLARI

Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif, Pakistan'daki FETÖ okullarının bu ülkede yıllardır faaliyet gösterdiğini anımsattı. Şerif, "Türkiye için iyi olan, Pakistan için de iyidir. Türkiye için kötü olan, Pakistan için de kötüdür." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'ye bağlı okulların ülkenin her bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Şerif, son gelişmelerin ardından eyalette yeni FETÖ bağlantılı okullarının açılmasını engellediklerini vurguladı. Şerif, "FETÖ'nün Pakistan'ın Lahor şehrinde bir üniversite açma girişimini bizzat kendim engelledim." dedi.

Pakistan'ın Türk halkı aleyhine hiçbir şey yapmayacağını ifade eden Şerif, "Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Pencap'taki okullarının yönetim kurulu değiştirildi ve Pakistan tarafından yeni yöneticiler atandı. Bu okullar artık FETÖ tarafından yönetilmiyor. Başbakan Navaz Şerif de tüm Pakistan'daki FETÖ okullarıyla ilgili bir komisyon kurdu, bu komisyon Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile irtibat halinde. Bu konuda Türkiye ile birlikte çalışıyoruz."

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Şerif, Lahor kentinde Türk polisleri tarafından eğitildikten sonra görev yapmaya başlayan 700 kişilik motosikletli yunus ekipleriyle ilgili olarak da Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

Pencap Eyalet Başbakanı, terörle mücadele güçleri ile Pencap'taki özel kuvvetlerin de Türk yetkililerden eğitim aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Pakistan'ın sağlık alanındaki işbirliği çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ile Pencap Sağlık Departmanı olarak imzaladıkları "Halk Sağlığı Programlarının ve Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na ilişkin Şerif, anlaşmanın Pencap eyaletinde sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'den yakın zamanda bir sağlık heyetinin Pencap'a geleceği bilgisini paylaşan Şerif, Güney Pencap'ta Türkiye'nin kurduğu Recep Tayyip Erdoğan Dostluk Hastanesi'ni de eyalet yönetimi olarak büyütme kararı aldıklarını duyurdu.