Sahadaki beyin takımı bordo bereliler

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bordo bereliler göz doldurdu. 120 kadar bordo bereli, Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) önce Suriye'ye girerek güzergahı temizledi, temizlenecek noktalardaki son bilgileri topladı, sahadan canlı olarak görüntü ve bilgi aktararak, muhaliflerin sevk ve idaresini gerçekleştirdi. Bordo berelilerin kontrolünde ilerleyen ÖSO birlikleri sadece 2 şehit verirken, Mehmetçiğin ise burnu bile kanamadı.

Çarşamba günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürerken, harekatın başarılı şekilde sürmesinde ve Cerablus'un kısa sürede DAEŞ'ten temizlenmesinde bordo bereliler büyük rol oynuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği olarak bilinen bordo bereliler, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde her türlü arazi şartlarında en zor görevleri yerine getirebilecek şekilde eğitiliyor.



ZOR VE KRİTİK GÖREVLER ONLARDA

Suriye'de iç savaşın başladığı 2012 yılından bu yana, bordo berelilerde sınır hattının güvenliği için zaman zaman kritik operasyonlar yaptı. 2015 yılı Temmuz ayında Gaziantep sınırındaki bir astsubay, karşı taraftaki DAEŞ militanlarının açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Bunun üzerine sınırdan sızan bordo bereliler, Türk askerine ateş açan bir grup DAEŞ militanını etkisiz hale getirmişti. Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyen bordo bereliler, zaman zaman ÖSO kuvvetlerinin önünü açacak nokta operasyonlar yaptı. Bordo bereliler son olarak da Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO kuvvetlerinin hem önünü açtı hem de onların sahadaki sevk ve idaresini sağladı.



SAHADAKİ BEYİN TAKIMI

Harekatın sahadaki beyin takımı olan 120 kadar bordo bereli, harekat başlamadan önce Suriye'ye sızıp önce güzergahı belirledi, sonra da güzergahtaki her türlü risk ve hedefi imha etti. Harekat yapılacak bölgedeki son bilgileri eş zamanlı olarak hem Karkamış'taki komuta merkezine, hem Malatya'daki İkinci Ordu Komutanlığı'na hem de Genelkurmay Başkanlığı'ndaki harekat merkezine onlar gönderdi. İHA ve İKU'larla havadan sağlanan görüntü kadar, yerden de bordo bereliler canlı istihbarat sağladı. Özellikle İKU'ların canlı görüntü aktarımı kadar yerdeki askerler için telsiz görevi de görmesiyle, sahadaki bordo berelilerin iletişimi Ankara'ya kadar aktarıldı. Borda berelilerin yanı sıra 200'den fazla piyade de tanklarla birlikte sınır ötesindeki harekata destek verdi.



KRİTİK BİRİMİN BAŞINDA KRİTİK KOMUTAN

ÖSO birliklerinin önünü açan ve DAEŞ'e öldürücü darbeyi vuran bordo berelileri de 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde kritik rol oynayan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın işgal edilmesini önleyen Korgeneral Zekai Aksallı yönetiyor. Zekai Aksakallı ilk andan itibaren operasyonu Karakmış'tan yönetirken, Cerablus alınır alınmaz kendisi de sınır ötesine geçti. Yerinde incelemelerde bulunan ve son bilgileri alarak yeni harekat tarzını belirleyen Aksakallı, 2013 yılından bu yana bordo berelilerin başında yer alıyor. 2009 yılında Albaylık'tan Tuğgeneralliğe terfi eden Aksakallı, 2013 yılında da Tümgeneral olarak 1'nci Özel Kuvvet Komutanı oldu. Tümgeneral olarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar bordo berelilerin komutanlığını yapan Aksakallı, 28 Temmuz'daki YAŞ toplantısında da Korgeneralliğe terfi ettirilerek, Özel Kuvvetler Komutanı olarak görevine devam etmesi kararı alındı.