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Şemdinli'de terör örgütüne geniş çaplı operasyon!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 20:01
Şemdinli'de terör örgütüne geniş çaplı operasyon!
Şemdinli'de terör örgütüne geniş çaplı operasyon!

'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Valiliğinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'yı Irak sınırındaki Derecik bölgesinden temizlemek amacıyla destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel'in yönettiği operasyonda teröristlere ağır kayıplar verildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yapılacak arazi arama tarama faaliyetinin ardından belirlenecek.

Operasyonda sabah saatlerinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2'si ağır 4 yaralanmıştı.