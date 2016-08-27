Sıcak bölgeye dev sevkiyat!

İSTANBUL'un Maltepe İlçesi'nde konuşlu 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan demiryoluyla sevk edilen 15 tank ve obüs, Gaziantep'in İslahiye İlçesi’ne ulaştı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara ve İstanbul'daki kışlaların 11 Eylül'e kadar şehir dışına taşınması kararının ardından Maltepe'de konuşlu 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel kışlasından demiryoluyla yola çıkan 15 tank ve obüs, İslahiye Garı'na ulaştı. Gar Müdürlüğü sahasında vagonlardan indirilen ve üzerinde Türk bayrakları asılı olan tank ve öbüsler, polis eskortu eşliğinde Alpay Başaran Kışlası'na götürüldü.

Sevkiyatın 6 Eylül'e kadar sürmesi planlanırken toplamda 105 tank ve öbüsün taşınmasının düşünüldüğü öğrenildi.



