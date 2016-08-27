Tanklar sınırda bekliyor

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Cerablus bölgesinin DAEŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, sınırın Türkiye tarafında bekliyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan operasyon 4'üncü gününe girdi.

Operasyon öncesi güvenlik gerekçesiyle Karkamış ilçesinin dışına çıkarılan vatandaşlar, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, esnaf da iş yerlerini açıp alış verişe başladı.

Sınıra yakın Soylu bölgesinde ise AFAD, Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman ambulanslar, sınır hattına doğru ilerliyor.

Öte yandan sınırın Türkiye tarafında tank ve zırhlı personel taşıyıcılar bekleyişini sürdürüyor. Suriye topraklarında ise DAEŞ tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

CERABLUS İHANETİNİN ARKASINDAKİ İSİM

ÖSO’NUN DAEŞ'E KARŞI İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR