Terör örgütlerinin tümüne topyekun savaş açtık

Cizre’deki hain saldırının ardından konuşan Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerinin tümüne topyekûn savaş açtık. Kurtuluş Savaşı’nda Gazi’nin dediği gibi ‘Ya istiklal ya ölüm...”

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Cizre saldırısını kınadı. Yıldırım açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:



YA İSTİKLAL YA ÖLÜM:

Terör örgütü ne yaparsa yapsın. Canımızı yakabilir, şehitlerimiz olabilir. Acımız büyük. Ancak şehitlerimizi bağrımıza basacağız, acımızla kalleş terör örgütünü sevindirmeyeceğiz. Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti'ni esir alamaz. Bildiklerini arkalarına koymasınlar. Milletimiz şunu anlasın ve bilsin ki; bu terör örgütlerinin tümüne topyekûn savaş açtık. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi'nin dediği gibi "Ya istiklal ya ölüm."



YILDIRAMAYACAKLAR:

79 milyonun kardeşliğine, birliğine, beraberliğine kast eden bu alçaklara her türlü hak ettikleri cevabı vereceğiz. Bugün dünyanın gıpta ile izlediği büyük bir eseri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunarken, kalleş terör örgütü bildik icraatlarını yapmaktan geri durmuyor. Milletimizin geleceği, ülkemizin refahı için 2023 hedeflerimiz için yılmadan bir yandan çalışacağız, eserler ortaya koyacağız, yeni projeler hayata geçireceğiz. Bir yandan da, bu ülkenin başına bela olan bu terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz. Yapacakları hiçbir alçak girişim bizim kardeşliğimizi, birliğimizi bozmayacaktır ve bu mücadelede asla bizi yıldırmayacaktır.



MÜLTECİ SORUNU VİZE ANLAŞMASINA BAĞLI

Türkiye-Bulgaristan komşu değil, aynı zamanda iyi bir müttefik, iyi bir dosttur. Avrupalı dostlarımız mülteci sorununun çözümü konusunda daha fazla sorumluluk almalarının zamanı gelmiş ve geçmek üzeredir. Ekim ayı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen vize serbestisi ve geri kabul anlaşmasının mutlaka sonuçlandırılması hayati bir öneme sahiptir. Bu anlaşmaların bir şekilde yapılamaması halinde mülteci sorunu artık Türkiye'nin sınırları içerisinde değil, bütün Avrupa'yı da ilgilendirecek, büyük bir küresel soruna dönüşme riskini içermektedir. Bulgaristan'ın yaşadığı göçmen sorununu da biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Avrupa Birliği ile yaşadığımız sıkıntıların ötesinde, ondan bağımsız olarak, Bulgaristan'ın bu yükünü, yaşadığı bu sıkıntıyı hafifletmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazırız. Bu konuda ilgili makamlarımız zaten çalışmalarına başladılar. Ümit ederim ki kısa zamanda bu konuda müspet bir sonuç elde edilir. Böylece yükleri, sorunları aşma imkânı sağlamış oluruz.