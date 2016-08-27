Teröristlere büyük darbe!

Askeri kaynaklar, 27 Ağustos 2016 tarihinde sabah saatlerinde Cerablus kentinin güneyinde terör örgütlerince cephanelik ve komuta yeri olarak kullanılan bir baraka ve mevziinin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Askeri kaynaklar, 27 Ağustos 2016 tarihinde sabah saatlerinde Cerablus kenti güneyinde terör örgütlerince cephanelik ve komuta yeri olarak kullanılan bir baraka ve mevziinin kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti. Havadan yapılan keşif faaliyetinde kullanılamaz hale getirilen barakada art arda ilave patlamaların meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.

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