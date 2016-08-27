Türkiye’yi ikinci kez tehdit eden Salih Müslim’e AK Parti’den sert cevap

PKK’nın Suriye’deki uzantısı, terör örgütü PYD’nin sözde lideri Salih Müslim ikinci kez Türkiye’yi tehdit etti. “Kasımpaşa kafası Cerablus'a toslamıştır, sonuçları Türkiye'ye çok kötü olacak” diyerek bir kez daha haddini aşan terör örgütü lideri Müslim’e AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner cevap verdi. “O Kasımpaşalı yiğit hak ettiğn dersi verecek, az bekle!”

Dünya Türkiye'nin Cerablus'a yaptığı müdahaleyi konuşuyor. PYD'nin bölgedeki oyunlarını bozan bu müdahale Türkiye düşmanlarını çileden çıkardı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı, terör örgütü PYD'nin sözde lideri Salih Müslim ikinci kez Türkiye'yi tehdit etti. "Kasımpaşa kafası Cerablus'a toslamıştır, sonuçları Türkiye'ye çok kötü olacak" diyerek bir kez daha haddini aşan terör örgütü lideri Müslim'e AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner cevap verdi. "O Kasımpaşalı yiğit hak ettiğin dersi verecek, az bekle!"

İŞTE MEHMET METİNER'İN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAŞLIKLAR:

KASIMPAŞALI YİĞİDİN ADI SENİN NECİS AĞZINA YAKIŞMAZ!

Terör örgütü PYD'nin lideri Cumhurbaşkanımızın Kasımpaşalı olmasından yola çıkarak Türkiye'yi ve Türkiye'nin liderini tehdit etme cüretinde bulunmuş. Kasımpaşalı yiğitin ismi senin o necis ve namert ağzına yakışmaz. Asıl senin gibi hain işbirlikçilerin nasıl bir kayaya tosladığını yakında herkes görecektir.

ESED DİKTATÖRLÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLAN SENSİN!

Onbinlerce Suriyeli Kürdü sürgüne gönderen sensin. Muhalif olan Kürt siyasal ve kanaat önderlerini ortadan kaldıran sensin. Kürtler üzerinde acımasız bir baskı rejimi kuran sensin. Bunu Kürt düşmanı Esed diktatörüyle işbirliği içinde yapan sensin.

O KASIMPAŞALI YİĞİT SANA DERSİNİ VERECEK AZ BEKLE!

Efendilerine güvenerek savurduğun tehditler ne Kasımpaşalı yiğiti korkutur ne de Türkiye'yi. Başkalarının kullandığı bir kuklasın, bir oyuncaksın. Senin iplerini ellerinde tutanlara güvenerek savurduğun o tehditlerin altında kalacaksın. Suriyeli Kürtler silah zoruyla sağladığın zalim hükümranlığın ve kendilerine yaptığın zulümlerin hesabını bir gün senden soracaklardır. O Kasımpaşalı yiğidin liderlik yaptığı Türkiye'de hak ettiğin dersi verecektir sana.

Kaynak: Sabah.com.tr