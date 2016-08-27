YDG-H'nin Ege Bölge sorumlusu yakalandı!

Terör örgütü PKK’nın geçlik yapılanması YDG-H’nin Ege Bölge sorumlusu, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonu neticesinde yakalandı. Yakalanan teröristin çeşitli eylemlerle Ege Bölgesi’ni kana bulamak istediği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlü'ğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan YDG-H'nin Ege Bölge sorumlusu T.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.







AMACI EGE BÖLGESİ'Nİ KANA BULAMAKTI



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, T.A.'nın Kuzey Irak bölgesinde hem silahlı hem ideolojik eğitim aldığı ifade edildi. Teröristin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan hendek kazma olaylarını Ege'deki illere taşımayı hedeflediği kaydedildi. T.A'nın gençleri ve çocukları kandırarak önemli günlerde sokağa çıkartıp polisle karşı karşıya getirmek için örgütlediği de ortaya çıktı.