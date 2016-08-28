Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi askeri araçları hazır halde bekleten 21 askeri personeli tespit etti.

Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, albay O.N.Y, binbaşı M.Ş, yüzbaşı H.Ş, H.U, üsteğmen D.İ.B, E.A, Y.T, G.B. ile astsubay Ö.F, S.S, A.B, H.H. ve D.A. olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer 8 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

TANK VE ASKERİ ARAÇLARI HAZIR BEKLETMİŞLER

Şüphelilerin 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Ersun Kışlasındaki tank ve askeri araçları darbe girişimine destek vermek amacıyla çalıştırarak, hazır tuttukları belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgüt içerisinde "şifre" olarak kullanıldığı öne sürülen birer dolarlık banknotlar, Bank Asya kartları, cep telefonları, harici disk, bilgisayar ve bazı evraklara el konuldu.