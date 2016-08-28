13 FETÖ'cü toplantı yaparken yakalandı!

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Amerika'ya kaçma hazırlığı yaptıkları ileri sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişi, bir evde toplantı yaparken gözaltına alındı.

Çanakkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 13 kişi Esenler Mahallesi'nde bir evde toplantı yaparken yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, Amerika'ya kaçma hazırlığında oldukları belirtilen FETÖ üyesi iki şüphelinin üzerinde yeşil kart ile pasaport bulundu.

Aramalar kapsamında örgüt içindeki kademeleri belirleyen 6 adet 1'er dolar ile bin dolar, 2 bin Euro ve toplam 9 bin TL para, örgüte ait dokümanlar, örgüt içi şifreli konuşma programı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi, çevik kuvvet minibüsü ile Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Şüpheliler, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisler tarafından çevik kuvvet minibüsüne bindirilen şüphelileri gören bir vatandaş, tepki göstererek 'köpekler' diye bağırdı.