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Askeri aracın geçişi sırasında : 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 14:51 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 15:46
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

-Yüksekova karayolunda askeri aracın geçişi sırasında meydana geldi. Patlamada zırhlı araç hasar görürken, 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde -Yüksekova karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde meydana geldi. Zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, daha önceden teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. da zırhlı araç hasar görürken 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.