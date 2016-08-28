Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hakkari-Yüksekova karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada zırhlı araç hasar görürken, 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Hakkari-Yüksekova karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde meydana geldi. Zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, daha önceden teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araç hasar görürken 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.