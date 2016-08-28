Başkentte "huzur" operasyonu düzenlendi

Başkentte 600 polisin katılımıyla geniş kapsamlı denetim yapıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Caddesi'nde 600 polisin katılımıyla geniş kapsamlı denetim yaptı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, akşam saatlerinde "huzur" adı verilen operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, 600 polisin katılımıyla Kızılay Sakarya Caddesi'ndeki eğlence mekanlarında ve kent merkezinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerin, il genelinde gece boyu süreceği belirtildi.
Denetimlerde kimlik kontrolü ve üst araması yapan ekipler, arama kaydı bulunan kişiler hakkında işlem yaptı.