Bayram tatili kaç gün

Başbakanlık, Kurban Bayramı tatilinin memurlar için 9 gün olduğunu açıkladı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de bayramdan önce maaşları ödenecek.

16 Eylül de izinli sayıldı, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.



10 Eylül tarihinde başlayacak Kurban Bayramı tatili, 18 Eylül'de sona erecek. Ayrıca SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 8-9 Eylül tarihlerinde maaşları ödenecek.

Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzaladı.

Buna göre, kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, Kurban Bayramı'nın ertesi günü (16 Eylül Cuma) tam gün idari izinli sayılacak. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

MAAŞ ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ

Başbakan Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar ile SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödemelerinin de Kurban Bayramı'ndan önce yapılması için bakanlıklara talimat verdi. Maaş ödemelerinin 08-09 Eylül 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.