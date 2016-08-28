Cerablus’taki Fırat Kalkanı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, sınırın Türkiye tarafında bekliyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan operasyonda 5'inci güne girildi.

Operasyon öncesi güvenlik gerekçesiyle Karkamış ilçesinin dışına çıkarılan vatandaşlar, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, esnaf da iş yerlerini açtı. Esnaf, ilçedeki yoğunluğun piyasayı hareketlendirmesi nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Sınıra yakın Soylu bölgesinde ise AFAD, Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman ambulanslar, sınır hattına doğru ilerliyor.

Öte yandan sınırın Türkiye tarafında tank ve zırhlı personel taşıyıcılar bekleyişini sürdürüyor. Suriye topraklarında ise DAEŞ tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. Bu sırada Cerablus'un bazı bölgelerinden zaman zaman yükselen dumanlar sınır hattından da görülüyor.