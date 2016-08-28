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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'te

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 16:42 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiliğini ziyaret etti.

'teki terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunmak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"ne katılmak üzere kente gelen Erdoğan, Valilik önündeki mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti

Daha sonra Valiliğe geçen Erdoğan, Vali Ali Yerlikaya'dan brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve , Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı milletvekilleri ile diğer ilgililer eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.