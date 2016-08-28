Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Gaziantep'teki terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunmak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"ne katılmak üzere kente gelen Erdoğan, Valilik önündeki tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti



Daha sonra Valiliğe geçen Erdoğan, Vali Ali Yerlikaya'dan brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Hayati Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı milletvekilleri ile diğer ilgililer eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.