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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam araçlı önlem!

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikiz makam araçlı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikiz makam araçlı önlem!

'teki resmi programlarında cumhurbaşkanlığı otobüsünü kullanan Cumhurbaşkanı , kamuoyuna açıklanmayan programında ise makam aracı kullandı.

Cumhurbaşkanı , programında yoğun güvenlik tedbirleri alınırken, Erdoğan resmi programlarına Cumhurbaşkanılığı otobüsü ile katıldı. Kamuoyuna açıklanmayan programlarda ise aynı marka, model ve renkteki 2 ayrı araç kullanıldı. Her iki makam aracında da Cumhurbaşkanlığı forsu kullanması dikkat çekti.

Erdoğan daha önce Diyarbakır'da ise konvoy kullanmıştı.

AMERİKAN TİPİ ÖNLEM

Erdoğan'ın kullandığı bu önlem, genelde Amerikan Başkanları için kullanılan yöntem olarak biliniyor. Erdoğan, yola çıkarken birbirinin aynısı iki makam otomobilinden birine biniyor. Erdoğan'ın hangi araca bineceğine son anda karar veriliyor.