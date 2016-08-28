Cuntacı generalin eşini kovalayan katip işinden oldu

Üzerindeki malları noterde başkasına aktarmaya çalışan darbeci general Semih Terzi'nin eşini bıçakla kovalayan imza yetkili katip Kerem Sağlıklı, işinden oldu. Sağlıklı, "Ben işsiz kaldım, hiç önemli değil, rızkı veren Allah'tır. Ömer Halisdemir ve 250 şehidin hakkını yedirtemezdim" diye konuştu.

Üzerindeki malları noterde başkasına aktarmaya çalışan darbeci generalin eşini bıçakla kovalayan imza yetkili katip Kerem Sağlıklı, "Ben bu olay sonucunda işsiz kaldım, hiç önemli değil, rızkı veren Allah'tır. Allah'a inancımız sonsuz. İşsiz kaldık ama herhangi bir pişmanlığımız yok. Bizim gayemiz vatan, vatan olmazsa zaten hiçbirimiz yokuz" dedi.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci General Semih Terzi'nin eşi, mal varlıklarını üçüncü bir kişiye devretmek isterken kendisini tanıyan imza yetkili katip tarafından bıçakla kovalandı. Darbeci General Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, tutuklanmadan önce mal varlıklarını üçüncü kişilere aktarmak isterken kendisini tanıyan imza yetkili katip Kerem Sağlıklı işlemi yapmak istemedi. Sağlıklı, Nazire Terzi'yi bıçakla kovaladı.

NOTER KATİBİ, DARBECİ SEMİH TERZİN'İN DUL EŞİNİ BIÇAKLA BÖYLE KOVALADI!

"Ömer Halisdemir ve 250 şehidin hakkını yedirtemezdim"



Kerem Sağlıklı, Nazire Terzi'nin ilk olarak mirasçılık belgesi çıkarmaya geldiğini anlatarak, "Mirasçılık belgesinde kim olduğunu, kimin eşi olduğunu orada anlamıştık. O zaman da ben emniyet birimlerine haber verdim. Gerekli yerlere dedim ki 'Bu kişi mirasçılık belgesi çıkarıyor, işlemleri yürütüyor, bu işlemlerin devamında mal kaçıracak' diye suç duyurusunda bulundum. İşleme aldım, soruşturmalardan bir netice alınmamış ki bu hanımefendi tekrar 11 Ağustos'ta noterliğe geldi. Tabii ilk seferden tanıdığımız için, kim olduğunu bildiğimiz için tanıdık kendisini. Bu kişiyle ilgili ben ne işlem yapıldığını sordum, düzenleme vekaleti dediler. Düzenleme vekalet, yani genel vekaletname. Bu genel vekaletnameyle Semih Terzi'nin tüm mal varlıkları kaçırılabilecekti. Ben buna izin veremezdim, bu benim kanıma dokundu. Ne olursa olsun Ömer Halisdemir ve 250 şehidin hakkını yedirtemezdim. Bunu vicdani ve vatani görevim olarak düşündüm, 10 dakika boyunca bu kişinin işlemlerini yapmaması için amirime yalvardım" diye konuştu.





"Bu bayan içeride bizi tehdit etti"



15 Temmuz'da da Ankara Emniyet'in önünde olduğunu ve ne kadar vicdansızca insanları vurduklarını gördüğünü söyleyen iki çocuk babası Sağlıklı, "Bunları gördükten sonra bu kişilere acımak, bu kişilerin önünü açmak dahi hicap vericidir bize. Cumhurbaşkanı'nın açık bir emri var 'kim olursa olsun söyleyin' diye. Biz reise candan bağlıyız. İki çocuk babasıyım, bir tanesi 10 yaşında 'Özel Harekatçı olacağım' diyor. Biz gidersek onlar gelir. Bu kadını göndermeye çalışırken başkatip noterin odasına çağırmış kendisini gitmesi için. Daha sonra bu bayan içeride bizi tehdit etti, 'Hepiniz bizden özür dileyeceksiniz. Hepiniz göreceksiniz' dedi. Ben ne için özür dileyeceğiz biz? 250 tane insan ölmüş, Ömer Halisdemir gibi bir yiğit gitmiş. Kalktım ve kendisine noterden gitmesini söyledim" ifadelerini kullandı.



"Evet bu vatanı ben kurtaracağım"



Darbeci generalin eşi Terzi'nin yanında bir adamın daha olduğunu ve silahlı olma ihtimalinin de yüksek olduğunu kaydeden Sağlıklı şöyle devam etti:



"Biz kovduğumuz halde kadın gitmiyordu. Bıçağın, gömleğimin arasından yere düştüğünü görünce gittiler. Çok şükür işlemi yaptırtmadık, bu mallar da kaçırılamadı. Benim şahsımı tehditten ziyade vatanı tehdit ettiği için suç duyurusunda bulundum, tutuklandı. Ben bu olay sonucunda işsiz kaldım, hiç önemli değil, rızkı veren Allah'tır. Allah'a inancımız sonsuz. İşsiz kaldık, ama herhangi bir pişmanlığımız yok. Bizim gayemiz vatan, vatan olmazsa zaten hiçbirimiz yokuz."



Kendisine çok duygu dolu mesajlar geldiğini belirten Sağlıklı, bir şey yaptığına inanmadığını söyleyerek, "'Bu vatanı sen mi kurtaracaksın?' diyenler de var, evet ben kurtaracağım, benim oğullarım kurtaracak" dedi.