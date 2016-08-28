PKK'lı teröristlerce Diyarbakır Havalimanı'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Diyarbakır Havalimanı'na, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesindeki havalimanı yerleşkesine dışarıdan bir grup terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, küçük çapta hasar meydana geldiği bildirildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından havalimanından rutin uçuşlara devam edildiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PKK'lı teröristler, Diyarbakır Havalimanı'nda polise roketatarlı saldırı düzenledi

Diyarbakır'da havalimanına roketatarlı saldırı

VALİ AKSOY: HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerce saat 00.04'te, çevre yolundan Diyarbakır Havalimanı polis noktası hedef alınarak roketle düzenlendiği değerlendirilen bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

VIP yolcu girişindeki 3 camda hasar meydana geldiği ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Olayla ilgili olarak saldırgan veya saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Havalimanında seferlerin ertelenmesi veya iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır."