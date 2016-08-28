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Erdoğan şehitler için Kuran-ı Kerim okudu

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 23:30 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 23:35
Erdoğan şehitler için Kuran-ı Kerim okudu
Erdoğan şehitler için Kuran-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı , 'te bir düğünde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin anısına okunan mevlite katıldı.

Nurettin-Besna Akdoğan'ın çiftinin kına gecesinde bombalı saldırının düzenlendiği 'te programına devam eden Cumhurbaşkanı , eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve bazı bakanlar ile birlikte Ulucami'ye gitti.

Camide terör saldırısında ölenler anısına okunan mevlite katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te şehitleri için Kuran-ı Kerim okudu.

Erdoğan ve beraberindekilerin, patlamada ölen ve yaralananların yakınları ile de görüştüğü belirtildi.

Erdoğan şehitler için Kuran-ı Kerim okudu