Etnospor Kültür Festivali, ödül töreni ile tamamlandı

İstanbul'da gerçekleştirilen festival, ödül töreni ile tamamlandı
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali sona erdi.
Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının da global iletişim ortağı olduğu festival, 3. ve son gün müsabakaları ile tamamlandı.
Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve protokol üyeleri verdi.
Menzil sahasında düzenlenen, protokol menzil müsabakalarında 280 metreye ok atarak birinci olan Bilal Erdoğan'a ödülünü ise organizasyonun en genç sporcularından 11 yaşındaki Alperen Sivrikaya takdim etti.
Oyunlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Aşık: 1. Zahir Şahcengiz, 2. Ömer Karcıoğlu, 3. Yasin Yılmaz
Mangala: 1. İbrahim Aydın, 2. Betül Kar, 3. Elif Bahar Metin
Mas güreşi:
Erkekler: 1. Sinan Karcı, 2. Burak Bingöl, 3. Canip Canakoğlu
Kadınlar: 1. Nurten Karkin, 2. Müjgan Oktay, 3. Fatma Çina
Şalvar güreşi:
Teşvik: 1. Yaşar Doğu Hapur, 2. Arda Hapur, 3. Melih Türkmen
Deste: 1. Cengizhan Doğan, 2. İsmail Söyler, 3. Furkan Yenitığ
Orta büyük: 1. Oğuzhan Yılman, 2. Ümit Yavuz, 3. Tuncay Fırıldak
Büyük orta: 1. Ali Işık, 2. Gültekin Kola, 3. Muhammet Kör
Başaltı: 1. Yasin Kılıç, 2. Enes Şimşek, 3. Seçkin Özkale
Başpehlivan: 1. Halil Hapur, 2. Mithat Bilen, 3. Fatih Demir
Kapışmalı aba güreşi:
Minikler: 1. Serkan Ekinci, 2. Burak Gazi, 3. Zeynel Abidin Esetekin
Yıldızlar: 1. Serkan Yamak, 2. Selçuk Ekinci, 3. Ali Dereboğaz
Büyükler: 1. Özgür Kılıç, 2. Mehmet Tekbaş, 3. Yusuf Özen
Aşırtmalı aba güreşi:
Küçükler: 1. Abdülaziz Aslan, 2. Tolga Yalçınkaya, 3. Fatih Doğan
Başaltı pehlivanlar: 1. Necdet Doğan, 2. Recep Öztürk, 3. Mustafa Özsoy
Başpehlivanlar: 1. Barış Güngör, 2. Vakkas Özada, 3. Erol Öztürk
Atlı okçuluk:
Kabak stili atış gençler: 1. Dilara Bal, 2. Canset Genel, 3. Yusuf Kılcı
Kabak stili yetişkinler: Mustafa Koç, 2. Gürak Gayretli, 3. İrfan Gürdal
Memlük stili gençler: 1. Yusuf Kılcı, 2. Canset Genel, 3. Dilara Bal
Memlük stili yetişkinler: 1. Emrah Koç, 2. Şevket Sarıdemir, 3. Yasin Eren
Hedef okçuluk:
Çocuklar: 1. Küçükçekmece Geleneksel Okçuluk, 2. Okçular Tekkesi, 3. Talimhane Ekibi
Erkekler: 1. Akşehir Selçuklu, 2. Tirzen Okçuluk, 3. Akşehir Nasrettin Hoca
Kadınlar: 1. Okçular Tekkesi, 2. Tokat Danişment, 3. Şehir Geleneksel Okçuluk
Yağlı güreş:
Minikler: 1. Arda Avcıoğlu, 2. Özgür Arslan, 3. Emirhan Giral
Teşvik: 1. Enes Kazım Alkan, 2. Melih Yarba, 3. Alparslan Das
Tozkoparan: 1. Yunus Emre Güral, 2. Engin Atar, 3. Ali Osman Güngördü
Ayakgüreşi: 1. Yıldıray Pala, 2. Tuğrul Menemenci, 3. Ali Tuğra Akkoç
Büyük orta: 1. Enes Kesler, 2. Davut Demir, 3. Harun Tok
Başaltı: 1. Tanju Gemici, 2. Recep Taslak, 3. Osman Topuz
Menzil okçuluğu: 1. Kenan Özcan, 2. Cüneyt Öztan, 3. İbrahim Balaban
Gökbörü: Van Ulupamir Köyü ekibi
Törende 4 farklı şehirden organizasyona katılan atlı cirit ekibi ile atlı akrobasi ekibine de ödülleri verildi.
Ödül töreni sonunda sahneye davet edilen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e geleneksel Türk boylarının kıyafetleri giydirildi.