FETÖ'den Hollandalı ailelere tehdit

Hollanda'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okullarda 300'den fazla öğrencinin kaydı silinirken, FETÖ üyelerinin okuldan kaydını sildirmek isteyen ailelere tehditler yağdırdığı öğrenildi.

Hollanda'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okullarda 300'den fazla öğrencinin kaydı silindi.

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı iki lise, sekiz ilkokul ve bir dershane bulunuyor. Ülke basınında bunlar, Cosmicus Koleji (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), Roos İslami İlkokulu- IBS De Roos (Purmerend ve Zaandam), Roos İlkokulu-OBS De Roos (Amsterdam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-Impuls İlkokulu (Amsterdam), Witte Tulp İlkokulu (Amsterdam) ve INPOINT Dershanesi (Meerdere) olarak sıralandı.



NECDET BAŞARAN: 1970'ten itibaren İzmir'de oluşturulan örgütün çekirdek kadrosundan. Avrupa imamlığı yaptı. 3.6.2013'te yurtdışına çıktı.

İŞTE FETÖ'NÜN KONUŞMA ŞİFRELERİ

"VİCDANIMI RAHATLATIP DA ÇOCUĞUMU NASIL GÖNDEREBİLİRİM"

Çocuğunu FETÖ okulundan alan Nefise Karayazılı, çocuklarını okullardan almak isteyen ailelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanlısı olarak gösterildiğini belirterek "Bunun Erdoğan'la bir ilgisi yok. Partilerle bir ilgisi yok. Darbe günü televizyonlarda neler olduğunu hepimiz gördük" diye konuştu.

Darbe girişimini göz yaşları içinde izlediklerini ifade eden Karayazılı, "Bayrak neredeyse düşmek üzereydi. İçimiz kan ağlıyor. Darbenin arkasında Fetullah Gülen'in olduğu ortaya çıktıktan sonra bile bile bir insan çocuğunu (FETÖ ile bağlantılı) okulda bırakmaz. Vatanımın bir terörist yüzünden o hale gelmesinin ardından, şehitlerimin kanı daha kurumadan, vicdanımı rahatlatıp da çocuğumu okula nasıl gönderebilirim?" diye konuştu.



ARİF ERDEM, EŞİNİN KÖYÜNDE SAKLANMIŞ

FETÖ, AİLELERİN WHATSAPP GRUBUNA DA SIZDI

Darbe girişiminin ardından çocuklarını okuldan almak isteyen Zaandam kentindeki ailelerin bir araya geldiğini kaydeden Karayazılı, bu amaçla bir WhatsApp grubu kurduklarını ancak FETÖ üyelerinin bu gruba sızdığını anlattı. WhatsApp grubunun yöneticisi olduğu için Roos İslami İlkokulundan kendisine tehdit mektubu gönderildiğini belirten Karayazılı, "Mektupta dava açılacağı, avukat aracılığıyla bana ulaşılacağı söyleniyor. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Allah'tan başka kimseye de hesap vermem" dedi.

Diğer ailelere çocuklarını FETÖ ile bağlantılı okullardan almaları çağrısında bulunan Karayazılı, "İnşallah bir tek ben değilimdir. İzinden gelen aileler de akıllarını başlarına alıp ve gerekeni yaparlar" ifadesini kullandı.



3 KATEGORİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AİLELER KOMİSYON KURDU

Ailelerin talebi üzerine bir de komisyon kuruldu. "Güvenli bir şekilde okula" adı verilen komisyonun başkanı Şu¨kran İnce, hem belediye hem de Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek sorunlarını dile getirdiklerini aktardı.

Hollanda yasalarına göre ailelerin herhangi bir gerekçeyle çocuklarını okullardan alma hakkına sahip olduğunu vurgulayan İnce, "Ancak buradaki okul yönetimleri, çocuğun kaydını sildirme konusunda bazı zorluklar gösterdikleri için arkadaşlar hukuksal yardım talebinde bulundular. Bu görüşmeler neticesinde Hollanda devletinin bir taraf tutmadığını, velileri önemsediğini, ailelere destek sağladığını gördük" diye konuştu.

"OKUL YÖNETİCİLERİ VATANSEVER AİLELERLE GÖRÜŞMEYİ REDDEDİYOR"

Kayıt sildirirken sorun yaşadıklarını kaydeden İnce, "Eski okulun yeni okula bilgi aktarması gerekiyor. Ancak bunu yapmıyorlar. Zaten ilk etapta okul müdürlerine ulaşmak çok ciddi bir sorundu. Okul yönetimleri belediye ile görüşüyor, emniyetle görüşüyor, hatta koruma talep ediyorlar ancak ailelerle görüşmüyor. Özellikle bu konuda vatansever ailelerle görüşmeyi reddediyorlar" dedi.



İŞTE FETÖ'NÜN BEYİN TAKIMI

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERİN SAYISININ 300'Ü AŞTI

FETÖ'nün hakaretlerine maruz kaldıklarını ifade eden İnce, örgütle bağlantılı okulların yöneticilerinin, çocuklarını okullardan almak isteyen aileleri "barbar" olarak göstermeye çalıştığını anlattı.

Zaandam kentinde 108 ailenin çocuklarını almak istediğini ancak bu sayının 150'yi bulacağını söyleyen İnce, Amsterdam ve Rotterdam'dakiler dahil FETÖ ile bağlantılı okullardan kaydı silinen öğrencilerin sayısının 300'ü aştığını kaydetti.

Belçika basını ise Zaandam kentindeki Roos İslami İlkokulunun geçen sene 376 öğrencisi olduğunu, bu sene 100'den fazlasının kaydının silindiğini yazdı. Haberde, ayrıca FETÖ okuluyla kentteki diğer okullar arasında sorun bulunduğu, geçen senelerde ailelere, çocuklarını diğer okullara göndermemeleri için mektup yazıldığı hatırlatıldı.