İhanet hendeğinde FETÖ darbesine destek çıktı

Terör örgütü PKK’nın Doğu ve Güneydoğu illerindeki hendek stratejisinde FETÖ ile ortaklık olduğu ortaya çıktı. Hedef, FETÖ’ye “Ülkede kamu güvenliği kalmadı” bahanesi oluşturup darbe için zemin hazırlamaktı

DBP ve HDP'li belediyelerin iş makineleri, terör örgütü PKK'nın militanları ve FETÖ'ye bağlı asker ve polisler kullanılarak doğu ve güneydoğuda hendek ve barikat tuzakları ile kamu düzenini bozmaya kalkışan terör örgütlerinin darbeye zemin oluşturmayı amaçladıkları tespit edildi. Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın hain işbirliği istihbarat birimlerinin yaptığı çalışma ile ortaya çıktı. PKK'nın çukur stratejisinin FETÖ darbesine zemin oluşturmak için yürütüldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya karşı 22 Temmuz 2015'te başlattığı operasyonlarla örgütün bölgedeki silahlı hâkimiyetine büyük darbe vurdu. Operasyonlarla kazılan hendekler kapatılmamış olsaydı FETÖ'nün "Ülkede kamu güvenliği kalmadı" diyerek yönetime ve ülkeye el koymayı planladığı kaydedildi. FETÖ ve terör örgütü PKK'nın hain işbirliği ile bölgede kazılan hendekler kapatılınca, oluşturulmak istenen bu sözde gerekçeye de geçit verilmedi. FETÖ aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimini şehir merkezlerine yayarak darbeye meşru zemin de oluşturmak istedi. Güvenlik güçleri darbecileri etkisiz hale getirerek bu planın da önüne geçti. FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca bu kez PKK alanda boşluk oluştuğunu düşünerek terör saldırılarını yeniden gerçekleştirmeye başladı.

TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

Telsiz konuşmalarından İmralı'daki terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile istedikleri bağı kuramadıkları için terör saldırılarıyla devleti istedikleri yöne çekmeyi hedefledikleri tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK hain eylemlerle, FETÖ'nün başlattığı gerginliği artırmak, FETÖ operasyonlarını baltalamak ve için görevi FETÖ terör örgütünden devraldı.