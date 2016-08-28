Manisa'da 10 infaz koruma memuru tutuklandı

MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınıp, adli kotrol şartıyla serbest bırakılan 10 infaz koruma memuru itiraz üzerine tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınıp geçen 22 Ağustos tarihinde adliyeye sevk edilen 34 infaz koruma memuru adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan 10 infaz koruma memuru için geçen 26 Ağustos'ta bir üst mahkemeye itiraz edildi. İtiraz üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ertesi gün infaz koruma memurları H.D., İ.Y., A.Y., M.B., S.Ş., M.İ., T.K., A.S., H.T. ve M.S.Ö.'yü tekrar gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 10 infaz koruma memuru tutuklandı.