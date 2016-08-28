Medipol Başakşehir tam gaz

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Timsah Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mossoro ve 82. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Mossoro maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak galibiyein en büyük mimarlarından oldu.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 6 yaparken, Bursaspor 3 puanda kaldı.

KAPILAR 17.30'DA AÇILDI

Bursaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmada Bursa Büyükşehir Belediyesi timsah Arena'nın kapıları emniyet tarafından 17.30'dan itibaren açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursasporlu her taraftarın koltuğuna Türk bayrağı bırakılırken, konuk takım tribününe bırakılmaması üzüntü yarattı.



MEHTERANDAN GÖSTERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, karşılaşması öncesinde Timsah Arena'nın çimlerine çıktı. Taraftarların büyük sevgi gösterisi yaptığı 'Ölürüm sana Türkiyem' marşına stadyumdaki sporsever coşku ile katıldı. Taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.



KALECİLER BAŞARI DİLEDİ

A Milli takımda birlikte görev yapan Harun Tekin ile Volkan Babacan sahaya çıktıklarında ilk işleri birbirlerine maç için başarı dilemek oldu. Tribünler bu jesti alkışla destekledi.



DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ TEK TEK OKUNDU

Timsah Arena'nın tribünleri yükünü alırken, takımlar bir taraftar sahada ısınırken, 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri tek tek okundu. Spikerin okuduğu isim sonrasında tribünlerdeki herkes 'burada' diye bağırdı.



ŞEHİTLERİN İSMİ YAZILI FORMA İLE ÇIKTI

Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı özel izinle, 15 Temmuz'da şehit olanların isimlerinin yazdığı forma ile sahaya çıkarak, Medipol Başakşehir karşılaşmasını oynadı.



YAKLAŞIK 30 BİN TARAFTAR

Bursaspor'un biletlerde yüzde 50 indirim yaptığı ve Demokrasi şehitlerinin anıldığı Medipol Başakşehir karşılaşmasına Bursasporlu futbolseverlerin ilgisi bir hayli fazla oldu. Bursaspor'un yeni sezondaki sahasındaki ilk karşılaşmasını yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.