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Dolum Tesisleri'nde hareketlilik

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 03:45

Dolum Tesisleri'nde çalışan güvenlik görevlileri, kurum içinde gördüklerini iddia ettikleri 2 sivile açtı.

Konyaaltı ilçesindeki tesisten silah sesi geldiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Tesiste gördüklerini iddia ettikleri 2 sivile açan güvenlik görevlilerinin ifadeleri doğrultusunda bölgede arama yapan ekiplere, özel hareket polisi de destek verdi.

Bölgede görüldüğü öne sürülen kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.