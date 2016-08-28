NATO Dolum Tesisleri'nde çalışan güvenlik görevlileri, kurum içinde gördüklerini iddia ettikleri 2 sivile ateş açtı.
Konyaaltı ilçesindeki tesisten silah sesi geldiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Tesiste gördüklerini iddia ettikleri 2 sivile ateş açan güvenlik görevlilerinin ifadeleri doğrultusunda bölgede arama yapan ekiplere, özel hareket polisi de destek verdi.
Bölgede görüldüğü öne sürülen kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.