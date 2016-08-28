PKK'ya para toplayan 14 örgütçü tutuklandı

Terör örgütü PKK adına şehirlerde para toplayan ve dağa adam kazandırma faaliyeti yürüten 14 şüpheli çıkarıldıkları Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK adına şehirlerde para toplayan ve dağa adam kazandırma faaliyet yürüten 14 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın terör örgütünün şehir yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Devrimci Gençlik İnsiyatifi adı altında örgütün propagandası yapılan gösteriler tertiplendikleri, şehirden kırsala adam sağlandığı ve PKK'ya fon temin edildiği ileri sürüldü.

İTİRAFÇININ ANLATIMLARI

Bir itirafçının anlatımları yanı sıra, kamera tespit tutanakları, ev aramalarında ele geçirilen materyaller ile DNA raporları da dosyaya delil olarak girdi. Savcı Tuncay, sorgu işlemi ardından 19 şüpheliyi tutuklamaya sevk etti.

14 TUTUKLAMA

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde Hakim Durmuş Karaçalı tarafından sorgulanan örgütçü şüphelilerden 14'ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Kararda 14 şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu belirtildi. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne konuldu.