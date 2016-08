SABAH FETÖ’nün inine girdi

FETÖ’nün Altunizade’deki FEM binası, eğitim kurumundan çok, gizli geçitleri ve şifreli asansörleriyle casusluk tesisini andırıyor... Gülen’in her türlü lükse sahip gizli odası, yıllarca ihanet planlarının yapıldığı toplantılara sahne olmuş

SABAH, Fetullah Gülen'in uzun yıllar gizli toplantılarını yaptığı, hain örgütlenmesinin merkezi halindeki İstanbul-Altunizade'deki FEM Dershanesi'ne girdi. Bir eğitim kurumundan çok bir casusluk üssünü andıran binada, gizli kaçış noktaları, özel odalara açılan dehlizler, şifrelerle çalışan asansörler ve oldukça lüks konforuyla dikkat çeken Fetullah Gülen'in gizli odası bulunuyor. Binanın teras katında yeralan 2 oda ve bir salondan oluşan dairede Gülen'in konforu için her türlü detay düşünülmüş.



DİŞ FIRÇASI BİLE SAKLANMIŞ

Banyosunda özel saunası bile olan dairede Gülen'in hiçbir eşyasına dokunulmamış. Birgün yeniden döneceği umut edilerek diş fırçası bile muhafaza edilmiş. 30 yıl boyunca Gülen'in yanında olan, eski sağ kolu Nurettin Veren'in her fırsatta dile getirdiği Altunizade'deki FEM Dershanesi'nde gerçekleştirilen gizli toplantılar bu odada yapılıyordu. Bu odanın bir özelliği de örgüt hiyerarşisinde yalnızca en üst noktadakilerin girebildiği makam odası olması... Odaya özel çiple çalışan bir asansörlerle çıkılıyor. Asansörün biri sadece Gülen'in kullanımı için ayrılmış. Misafirler için yapılan asansöre ise gizli geçitlerden ulaşılıyor. Bodrum katındaki marangozhanedeki bir kapı direkt olarak Gülen'in odasına çıkan asansöre açılıyor. İşte yıllarca ihanet planlarının yapıldığı FETÖ karargahındaki dudak uçuklatan detaylar:



EN ÜSTTEKİLERİN ODASI: Gülen eski sağ kolu Nurettin Veren'in dile getirdiği, Altunizade'deki Fem Dersahanesi'nde gerçekleştirilen gizli toplantıların yapıldığı bu odanın bir özelliği de örgüt hiyerarşisinde yalnızca en üst noktadakilerin girebildiği makam odası olması.



ÇİPLİ ASANSÖRLE ÇIKILIYOR: Odaya özel çiple çalışan bir asansörlerle çıkılıyor. Asansörün birini sadece Gülen kullanıyor. Misafirler için yapılan asansöre ise gizli geçitlerden ulaşılıyor. Bodrum katındaki marangozhanedeki bir kapı direk Gülen'in odasına çıkan asansöre açılıyor.



HAVARİLİ KABARTMALAR: Gülen odasında ilginç tablo ve biblolar var. Bunlardan biri Hz. İsa'nın sadık 2 havarisi olan Aziz Paul ile Aziz Peter'in figürleri olan bir kabartma. Yıllardır Pensilvanya'da yaşayan Gülen'in en dikkat çeken objelerinden biri de özgürlük heykeli. Ünlü markalara ait kıyafetlerin olduğu odada Cumhurbaşkanlığı forsunun olduğu bir rahle de dikkat çekiyor.



ASKER ŞAPKASI ÇIKTI: Binanın 3 katında ise 150'ye yakın otel odası var. Her biri numaralı... Otel odalarının birinde masa üstünde, Ankara'daki Topçu ve Füze Okulu'na ait bir kep duruyor.



MUTFAKTAN KAÇIŞ: Binanın yemekhane olarak kullanılan katında bir gardırop görünümünde bir kapı bulunuyor. Kapı gizli bir tünele çıkıyor. tünelin bina dışına çıktığı tahmin ediliyor.



DUVARI DEL VE KAÇ: Dershanenin zemin katındaki bir odanın duvarı alçıpandan yapılmış. Kırılan alçıpanın arkası gizli toplantı odasına çıkıyor.



BALK ONA ORGANİK SEBZE-MEYVE



ÖZEL SAĞLIK ODASI: Dershanenin bir odası Gülen'in sağlık kontrolünü yapmak için dizayn edilmiş. İçerisinde EKG cihazı ve oksijen tüpleri bulunuyor. Yine Gülen'in sağlıklı beslenebilmesi için binanın büyük bir balkonu bahçeye dönüştürülmüş. Burada organik sebze ve meyve üretiliyor.



40 KAPILI MARANGOZHANE: Binanın garaj katına devasa büyüklükte bir marangozhane kurulmuş. Alçıpanla örülen duvarlar kırıldığında gizli asansörlere ulaşılıyor. Alanda onlarca kapı var. Bu kapılardan direk Gülen'in gizli odasına ulaşılıyor. Uzmanlar hiç kimseye görünmeden bu bölümden geçen FETÖ'cülerin, Gülen'le gizli toplantılar yaptığını belirtiyor. Aynı alandan binanın dışındaki bir eve giden gizli bir tünelin varlığından şüphe ediliyor.



GİZLİ İNTERNET DÜZENEĞİ

Binada, genellikle dünyadaki istihbarat birimlerinin kullandığı bir data aktarım düzeneği de tespit edildi. Bu sistem sayesinde FETÖ mensupları, hiçbir internet sağlayıcısına ihtiyaç duyulmadan kilometrelerce uzağa veri aktarımı sağlayabiliyordu.



BİNA MEB'E DEVREDİLDİ

Mili Eğitim Bakanlığı'na devredilen binanın önümüzdeki günlerde Emniyet birimleri tarafından daha detaylı inceleneceği ve çok sayıda yeni gizli geçitler, hatta gömüler bulunabileceği belirtiliyor. Binada incelemelerde bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, "Bir eğitim kurumunda olmaması gereken çok şey burada var. Açılış şartları itibariyle bakıldığında yerleşim planlarında gösterilmesi gereken birçok yer gösterilmemiş. Çünkü bunların hiçbiri eğitim kurumunda olacak şeyler değil. Gizli kapaklı işlerin yapıldığı çok açık ve net. Özel hayata ait bir daire gördük. Çelik kapılarla kapatılmış. İşin rengi çok değişik" diye konuştu.