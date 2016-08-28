Sözde darbe bildirisini “Bylock”tan okudular

Akar’ın firari emir astsubayı Serhat Pahsa’nın da yer aldığı görüntülerde, darbecilere sözde sıkıyönetim bildirisinin “Bylock”tan atıldığı ve hepsinin aynı anda ortak mesajı okudukları tespit edildi

Ankara Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmasında Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan kamera kayıtlarından yeni görüntülere ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bazı komutanları rehin alan darbecilerin aynı anda telefonlarına gelen mesajları okudukları belirlendi. Görüntülerle ele geçirilen telefonlardaki mesajlarda yapılan incelemelerde cuntacıların o saatte "Bylock"tan yazıştıkları tespit edildi. 23.34'te kaydedilen söz konusu görüntülere yansıyan telefon mesajının TRT'deki sözde darbe bildirisinin okunduğu sırada geldiği belirlendi. Hainlere an itibariyle konsey üyeleri tarafından ortak mesaj atıldığı ortaya çıktı.

O GECE ORADAYDI

Karargah içindeki görüntülerde rütbeleri sökülmüş rehineci grup içinde yer alan tam teçhizatlı ve silahlı askerlerin yanı sıra sivil kıyafetli bir şahsın da telefonuna gelen mesajı okuması dikkat çekti. Bilirkişiler bu sivil giyimli kişinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 27 Mayıs'ta emekliye ayrılan emir astsubayı Başçavuş Serhat Pahsa olduğunu tespit etti. Pahsa'nın aynı zamanda tutuklu darbeci general Mehmet Partigöç'ün talimatıyla o geceye ilişkin kamera kayıtlarını taşıyan ekipte yer aldığı da belirlendi. Genelkurmay'a gönderilen MİT raporlarında da FETÖ mensubu olarak gösterilen Pahsa'nın 1 Ağustos'taki YAŞ'ta emekliye sevk edileceğini anladığı, bunun için de YAŞ'ı beklemeden mayıs ayında emekliye ayrıldığı öğrenildi.

YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Pahsa'nın cuntacı astsubayları organize eden ekibin içinde kilit bir konuma sahip olduğu anlaşıldı. Görüntülerde sağa sola emirler verdiği anlaşılan Pahsa'nın, örgüt içinde üst hiyerarşide olduğu tespit edildi. Pahsa'nın darbe girişiminin ertesi günü yurt dışına kaçtığı da belirlendi. Ankara Başsavcılığı'nca Pahsa hakkında 23 Temmuz'da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

PAHSA DİNLEME EKİBİNDE ÇIKMIŞTI

Ayrıca Serhat Pahsa'nın adı, Orgeneral Akar'ı dinleyen itirafçı cuntacılar Levent Türkkan ve Gökhan Eski'nin ifadelerinde de yer almıştı. Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'i makam odasına ses kaydı koyarak dinlediklerini itiraf eden Türkkan, Akar'ın emir subayı olduktan sonra dinleme işini bıraktığını belirtmiş, "Dinleme işini Serhat Pahsa ve soyadını bilmediğim Şener isimli Başçavuşlara yaptırdıklarını öğrendim" diye ifade vermişti.