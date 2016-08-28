Suriye’de çifte temizlik... Mehmetçik YPG’yi vurdu

DAEŞ’i sınırdan temizleyen Türkiye’nin uyarısına rağmen 6 Türkmen köyünü boşaltmayan YPG, F-16’lar ve obüslerle vuruldu. YPG’nin yine çekilmemesi durumunda ise kara harekâtı yapılacak

Fırat Kalkanı operasyonu ile Cerablus'u DAEŞ'ten temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'lilere Cerablus'un güneyindeki 8 Türkmen köyünü boşaltmaları ve Fırat'ın doğusuna çekilmeleri için yaptığı uyarı karşılık bulmayınca harekete geçti. Tilemarne köyüne yığınak yapan YPG'liler, F-16'lar ve fırtına obüsleriyle vuruldu. İki köy ÖSO tarafından alındı. TSK, YPG'nin 6 Türkmen köyünden çekilmemesi durumunda karadan yapılacak harekata hazırlanıyor.

5 KÖY DAEŞ'TEN ALINDI

Türkiye'nin desteğiyle Cerablus'u kısa sürede kurtaran ÖSO birlikleri, şimdi de Cerablus'un güneyindeki Türkmen köylerini YPG'den temizlemek için ilerleyişini sürdürüyor. "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adı altında kamufle olan YPG'li teröristler kısa süre önce bölgedeki 8 Türkmen köyünün kontrolünü ele geçirmişti. Tilemarne, Silsila, Küçük Hasan, Büyük Hasan, Ayn Al-Bayda, Mirza, Hadrah ve Yusuf Bey köylerini TSK'nın uyarılarına rağmen boşaltmayan ve Fırat'ın doğusuna çekilmeyen YPG'liler, Karkamış'taki fırtına obüsleri ve F-16'larla vuruldu. Bunun üzerine ÖSO akşam saatlerinde Tilemarne ve Yusuf Bey köylerinin kontrolünü ele geçirdi.

YPG'nin çekilmemesi durumunda 6 köyün kurtarılması için kara harekâtı yapmaya hazırlanan Türkiye daha öncede Afrin ve Kobani bölgesinde YPG mevzilerini obüs toplarıyla vurmuştu. TSK unsurları, Cerablus'un güneyinde ve Çobanbey'de DAEŞ'e karşı savaşan ÖSO birliklerine destek vermeye devam ediyor. ÖSO'nun dün de 6 köyü DAEŞ'ten kurtardığı belirtildi. Böylece toplam kurtarılan köy sayısı 33'e çıktı.

180 CERABLUSLU ESİR...

Fırat Kalkanı operasyonunun 4'üncü gününde ÖSO mensupları, Suriye sınırında 10 kilometrelik alanda kontrolü sağladı. Sınırın Türkiye tarafında askeri hareketlilik devam ederken, bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araç nakledildi. ÖSO güçleri ilçedeki evleri tek tek arayarak temizlik yapıyor. Bu aramalar sırasında Cerablus ilçe merkezinde 3 DAEŞ militanı yakalandı. İlçede gece boyunca operasyonlar devam etti. Gece boyunca patlama ve silah sesleri duyuldu.

SABAH'a konuşan Cerablus Halk Meclisi Başkanı Avukat Mahmud Ali, "Operasyon haberini alan DAEŞ, Cerablus'u terk ederken evleri yağmaladı ve yanlarında 18-50 yaş arasındaki 180 erkeği esir olarak Bab'a götürdüler. Cerablus'a olan özlemimizi ve hasretimizi gideren Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, askerlere ve Türk milletine teşekkür ediyoruz" dedi. Operasyonun ardından Cerablus'a dönüşlerin başladığı bilgisini de veren Ali, halkın ÖSO askerlerini alkış ve gözyaşlarıyla karşıladığını söyledi.

KIZILAY'DAN YEMEK...

Cerablus'ta Türk Kızılayı tarafından sıcak yemek dağıtıldı. DAEŞ'in Karkamış Sınır Kapısı civarına döşenen patlayıcılarının imha edilmesinin ardından Kızılay'ın yardım aracı Suriye tarafına geçti. Kızılay ekipleri, ÖSO'ye bağlı askerlerin yoğun güvenlik önlemi almasının ardından Şehitler Meydanı'nda sıcak yemek dağıttı. 5 bin kişilik etli pilav, ayran ve ekmeğin ulaştırıldığı Cerabluslular, Türk Kızılayı'na yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

ÖSO'ya katılmak isteyen Suriyeliler Karkamış'a akın etmeye devam ediyor. Kafileler halinde Cerablus'a geçen Suriyeliler burada silahlarını teslim alarak DAEŞ'le savaşmaya gidiyor. İki yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Amed Dalik, "Oraya gidip evlerimizi kurtaracağız" dedi.