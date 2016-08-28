Türk savaş uçakları YPG'yi vurdu

Türk savaş uçaklarının Suriye'de YPG'yi vurduğu bildirildi...

Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi olan Karkamış'ın karşısında başlatılan harekattaki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı Cerablus'a sabah erken saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı. Bu arada Reuters'ın haberine göre, Türk savaş uçakları ve topçuları Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini vurdu.





20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Münbiç'in kuzeyi Seriyset köyünde karargah kuran terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG teröristleri, köyde bulunan 7 aileyi kalkan olarak kullanma amaçlı rehin aldı. Ağır silahlı 30 YPG teröristinin karargah olarak kullandığı bina TSK tarafından vuruldu. Bombardımanda 20'den fazla YPG militanı öldürüldüğü belirtildi.

PYD-YPG milisleri Cerablus güneyinde yer alan Amarna Türkmen köyünde de aynı taktiği uygulayarak Türkiye sivilleri vuruyor propagandası yapmıştı.

TSK'nın vurduğu PYD-YPG noktasinda çok sayıda ağır silah ve aracında hasar gördüğü ve kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.