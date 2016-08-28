Uzman Çavuş Çelik'e son veda

Suriye'nin Cerablus bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD üyelerince şehit edilen Uzman Çavuş Çelik'in naaşı, memleketi Düzce'de defnedildi.

Ayazlı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Akçakoca Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Müsteşarı Ali Fidan, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Muhammed, annesi Şehnaz, hamile olduğu öğrenilen eşi Sümeyye ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Bazı şehit yakınları baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Emen tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehidin naaşı, cenaze namazı sonrasında vatandaşların oluşturulan kortejle Ayazlı Mahallesi mezarlığına götürülerek defnedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD üyelerince, TSK'ya ait iki tanka roket atılması sonucu şehit düşmüştü.