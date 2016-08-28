Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili flaş gelişme

15 Temmuz’da yapılan başarısız darbe girişiminin ardından yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçan darbeci askerler Fransa, İspanya ve Belçika'dan sığınma talebinde bulundu.

Askeri helikopterle 16 Temmuz'da Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçan 2'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 2'si de başçavuş 8 asker, Türkiye'ye iade edilmemek için her yolu deniyor. Sığınma talepleri ile ilgili Atina'daki iltica komisyonu ile mülakat yapan ilk üç asker, sözlü olarak Fransa, İspanya ve Belçika'dan da sığınma talebinde bulunduklarını söyledi.



O FETÖ'CÜ GENERAL DE YUNANİSTAN'A KAÇTI

Askerlerin avukatlarından Stavrula Tomara açıklama yaptı. Müvekillerinin "Dublin 3" sözleşmesi'nin 12. Maddesine dayanarak "bu madde, kişiye geçmişte yasal olarak kaldığı ülkelere sığınma talebinde bulunması olanağı tanıyor. Müvekillerim, Avrupa'da çeşitli ülkelerde görev yapmışlardı" diye konuştu.

CNN Türk'ün haberine göre üç asker, yazılı başvurularını önümüzdeki günlerde yapacak.

Kaçak askerlerin Atina'daki iltica komisyonu ile mülakatlarının Eylül ortalarında tamamlanması bekleniyor. Komisyon başvuruları reddetmesi halinde askerlerin temyiz hakkı bulunuyor.