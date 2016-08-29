ABD'den skandal Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "YPG Fırat doğusuna çekiliyor" demişti ama Obama'nın sözcüsü Brett McGurk skandal açıklamalarda bulundu!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi sözünü vermesine rağmen terör örgütü çekilmek yerine Munbiç'e daha fazla yığınak yapmaya başladı. Türk tanklarına saldırıp bir askerimiz şehit etti. Tüm bu gelişmelere rağmen ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ ile mücadeleden sorumlu temsilcisi Brett McGurk, Cerablus'un güneyinde Türkiye ile PYD/YPG arasında gerçekleştiği bildirilen çatışmaların kabul edilebilir olmadığını ve hemen durması gerektiğini belirterek skandal bir açıklama yaptı.



Reuters'te yer alan habere göre; McGurk sosyal medya sitesi Twitter'da yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı açıklamasında, "Hava saldırıları ve Cerablus'un güneyinde Türk güçleri ile PYD/YPG'YE bağlı birimler... arasındaki çatışmalar hakkındaki haberleri izliyoruz. DAEŞ'in bulunmadığı bu alanlardaki çatışmalar kesinlikle kabul edilebilir değil ve yoğun endişe yaratıyor" dedi.



Çatışmalarla ABD'nin ilişkisi olmadığını ve çatışmaların ABD güçlerinin koordinasyonunda olmadığını belirten McGurk, çatışmaların ABD tarafından desteklenmediğini de belirtti.



McGurk, ABD'nin DAEŞ'e karşı mücadeleye odaklanılması için çalışıldığını ifade ederek, "Tüm silahlı aktörlere çatışmayı durdurmaları, tırmanmanın önüne geçmek için gereken önlemleri almaları ve iletişim kanallarını açık tutumları çağrısında bulunuyoruz" dedi..