Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG bir an evvel Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesi gerekiyor. Geçmediği takdirde hedef olacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fırat Kalkanı operasyonu hakkında, "Burada YPG'nin, hem ABD'nin söz verdiği, hem kendilerinin açıkladığı gibi öncelikle Fırat'ın doğusuna geçmeli, yoksa hedef olacaklar. Minbiç ve diğer bölgelerdeki Araplar hedef değildir. Amacımız DAİŞ'i bu bölgeden temizlemektir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Cerablus harekatı hakkında, "Her şeyden önce gerek Cerablus, gerek Afrin'den başlatılan operasyonun amacı DAİŞ terör örgütünü temizlemektir. Küçük bir kuvvetle bile DAİŞ terör örgütü kontrol ettiği şehirleri terk ediyor, kaçıyor. Sadece hava operasyonları ile DAİŞ'i yenmek mümkün değil, kara operasyonlarıyla DAİŞ'i temizleyebiliriz. Koalisyon içerisindeki 65 ülkeyi bırakın 5-6 ülke işbirliği yapsaydı, bugün DAİŞ diye bir örgüt kalmazdı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: YPG bir an evvel...

"YPG FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLMELİ, YOKSA..."

Çavuşoğlu, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiğini vurgulayarak:

"Türkiye'nin desteklediği operasyona katılanlar bu bölgenin insanları. Bu bölgeye, bu bölgeyi terk etmek zorunda kalan insanlar yerleştirilmeli. Ama YPG'nin amacı bu değil, göçe zorluyor, etnik temizlik yapıyor. Bu operasyondan YPG, PKK'nın rahatsız olmasının sebebi budur. DAİŞ'le mücadele ettiğini söyleyen bir örgüt neden bundan rahatsız olsun? Burada YPG'nin, hem ABD'nin söz verdiği, hem kendilerinin açıkladığı gibi öncelikle Fırat'ın doğusuna geçmeli, yoksa hedef olacaklar. Minbiç ve diğer bölgelerdeki Araplar hedef değildir. Amacımız DAİŞ'i bu bölgeden temizlemektir."

ALMANYA'NIN İNCİRLİK ZİYARETİ

Çavuşoğlu, Alman yetkililerin İncirlik'e yapmak istedikleri ziyaret hakkında, "İncirlik'in yapmak istenilen ziyaret esasen bundan sonra Almanya'nın atacağı adımlara bağldıır. Almanya gerekli adımları atarsa, böyle bir ziyaret gerçekleşir. Bizim tarihimizle oynamaya çalışanların, bizim hassas bölgelerimizi ziyaret etmesine izin vermeyiz" dedi.

HOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRKLER

Hollanda'da yaşayan Türklerin durumu hakkında yöneltilen bir soru üzerine Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, "Hollanda'da yaşayan Türkler, Türkiye'de olanlarla ilgili hassasiyete sahip. Bunlar çok hassas konular. Bunların farkına varmak çok önemli. Bu tür hissiyatların da Hollanda toplumuna tamamen taşınmaması gerekiyor. Herhangi bir şekilde karışma yok, olmamalı da, barışçıl şekilde bu hissiyatları kabul etmeliyiz" dedi.

Koenders'ın ardından konuşan Çavuşoğlu ile şunları dile getirdi:

"Bizim Hollanda iç siyasetine müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bu tür haksız ithamları da reddediyoruz biz. Fakat Türkiye'de olanlardan Hollanda'da yaşayan Türklerin reaksiyon göstermesi doğaldır, bunu engelleyemezsiniz. Hukuk dışına çıkarsa ayrı bir şey, kimse hukuk dışına çıkmamalı. Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'de yaşananlarla ilgili Türkiye'ye demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışırken, bu Türkiye'nin siyasetine karışmak olmuyor, ama Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili biz düşüncemizi açıkladığımız zaman bu içişlerine karışmak oluyor. Bu çifte standart. O nedenle en iyi yöntem Türkiye ve Hollanda olarak aramızdaki diyalog ve işbirliğidir. Yaşanan sorunları bu yolla daha kolay aşabiliriz."

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