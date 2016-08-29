Başsavcı FETÖ'nün yapılanamadığı tek ili açıkladı!

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Manisa'da kamu görevlilerinden ay başlarında yüzde 5 ile 10 arasında 'himmet' parası toplandığını belirtip, "Para vermek istemeyen işadamlarına usulsüz dinlemeler yapıp, şantaj malzemesi toplamaya çalışmışlar. Özel yaşamında arıza olanları da tabir yerindeyse Hollanda ineği gibi aylarca sağmışlar" dedi. Başsavcı Şimşek, örgütün ülke genelinde idari ve mali yapılanma yapamadığı tek ilin Tunceli olduğu bilgisini verdi.

Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, facebook hesabından FETÖ/PDY'nin Manisa'daki idari ve mali yapılanması hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Başsavcı Şimşek, Manisa'da iki yıldır yürüttükleri soruşturmada örgütün mali açıdan işadamlarını ve kamu görevlilerini hedef haline getirdiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Fethullah Gülen'in Manisa'da yapılanmaya 1976 yılından başladığını belirten Başsavcı Şimşek, şöyle devam etti:

"1976 yılında geldiği Manisa'da verdiği vaaz ve sohbetlerde bu milletin saf ve temiz insanlarının dini duygularının nasıl sömürüleceğini, bununda para ve menfaate ne kadar kolay çevrileceğini gözlemleyen hain örgüt lideri, yaklaşık iki yıl boyunca yaptığı çalışmaların meyvelerini o günden almaya başlamıştır. Daha sonra geçtiği İzmir Kestane Pazarı'nda da bu sömürünün tüm ülke geneline nasıl yayılacağının profesyonel plan ve projelerini tertiplemiştir. Manisa da yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz soruşturmada şu kanaatlere ulaştık. Örgüt para kaynağı olarak öncelikle iş adamlarını, sonrada kamu görevlilerini hedef kitle haline getirmiş, devlet memuru olan militanlarından ailevi durumlarına bakarak yüzde 5-10 arası 'himmet' adını verdikleri haracı ay başlarında koordine imamı ya da abi-ablaları vasıtasıyla elden toplamış ve malum bankalarında kısa süre hesaplarında tutarak yurt dışı bankalara aktarılmıştır."

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"BAĞIŞ YAPMAYANLARA ŞANTAJ"



Başsavcı Şimşek, paylaşımında, şu bilgileri de verdi:



"İş adamlarına gelince, öncelikle örgüte kazandırma amacıyla evlerde toplantılar yapılıp, ikna yoluyla ekonomik güçlerine göre 'himmet' adı altında makbuz ya da belge vermeksizin nakit para ya da arsa arazi bağışları sağlanmış hatta Pensilvanya'ya geziler düzenlenmiştir. Bağış yapmayan ya da karşı çıkanlar hakkında önce usulsüz dinlemeler yaparak, şantaj malzemesi toplamaya çalışmışlar. Özel yaşamında arıza olanları da tabir yerindeyse Hollanda ineği gibi aylarca sağmışlar. Açık bulamadıklarının da iş hayatını bitirip, iflas ettirmişler. Bir grup iş adamı da karşılarındaki güce korkudan boyun eğmek zorunda kalarak, 'haram olsun' diyerek bağışlarda bulunmuşlardır. Bu ülkenin insanlarını bir şekilde ikna ederek büyük bir ekonomik güce sahip olan FETÖ, kazancının büyük bir kısmını da yurt dışına transfer etmiştir. Akıbeti meçhul bu para, nerede ve ne şekilde değerlendirilmekte ya da değerlendirilecektir tarafımızca da bilinmemektedir."



FETÖ'NÜN YAPILANAMADIĞI TEK İL TUNCELİ!

Paylaşımının sonuna not düşen Başsavcı Şimşek, örgütün ülke genelinde idari ve mali yapılanma yapamadığı tek ilin Tunceli olduğu bilgisini verdi.