Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "önemli yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şemdinli'de düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda bir RPG-7 roketatar ve bir piyade tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, yol kontrolleri esnasında tespit edilen el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Bu arada, Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması sırasında bulunan 100 bin 256 kök Hint keneviri imha edildi.

İşbirlikçi olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.