Bu yazışmalar CHP içindeki FETÖ'cüleri deşifre etti

Hacker grubu Ayyıldız Tim, CHP’li vekil Eren Erdem ile FETÖ’nün üst yöneticisi İlhan Tanır'la yazışmasını deşifre etti. Yazışmada, CHP’li 5 vekilin Gülen’i ziyaret edeceği de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyaseti FETÖ'den temizleyelim" çağrısına, hacker grubu Ayyıldız Tim belgelerle karşılık verdi. Grup hesabından önce "Bize sürekli soruyorsunuz hangi vekilin paralelle işi var diye… Yüzlerce FETÖ'cü hesabı aldık. En çok DM olan vekil ise bir CHP'li vekildir" açıklaması yapıldı.

EREN ERDEM YAZIŞMASI

Ayyıldız Tim, daha sonra da hacklediği email ve Twitter hesaplarından birinde, FETÖ'nün ABD'deki bir numarası olarak anılan İlhan Tanır ile CHP Milletvekili Eren Erdem'in yazışmalarını yayımladı. 24 Ocak 2015 tarihli bu yazışmada Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı Brookings Enstitüsü önünde korumalar ile gazeteciler arasında meydana gelen olayı soruyor ve kendilerince de paylaşılmak üzere periscope üzerinden paylaşılmasını istiyor.

EREN ERDEM’E FETÖ FEZLEKESİ

GÜLEN RANDEVUSU

Hacker grubu, 14 Ocak 2014 tarihli Nevzat Ayvacı aracılığıyla Fetullah Gülen'den randevu istenen yazışmayı da yayımladı. Yazıda, Çarşamba gecesi gelecek CHP'li 5 vekilden birinin namaz da kıldığı vurgulanarak, "Sıcak, samimi, halis ve hakikatli ilginiz bizi sevindirecektir" ifadesi kullanıldı.

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