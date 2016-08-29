Cerablus'ta ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus kentinin IŞİD'den temizlenmesine yönelik başlatılan 'Fırat Kalkanı' adlı askeri harekatla desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerleyişi sürüyor. Cerablus'u terk eden IŞİD militanlarının ise son 15 günlük dönemde ilçeyi terk ederek yakın noktalardaki köylere gittiği belirlendi.

ÖSO, Cerablus'un güneyinde PYD denetimindeki Menbiç, batısında ise IŞİD kontrolündeki Bab bölgesine ilerliyor. İki koldan ilerleyen ÖSO'nun güzergah üzerindeki 13 köyü ele geçirdiği öğrenilirken, IŞİD tarafından daha önce Türkiye sınırına yakın noktalara döşediği mayın ve patlayıcılar da imha ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen çarşamba günü saat 04.00'te, Karkamış'ın karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus İlçesi'nin IŞİD'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için askeri harekat başlattı. Havadan ve karadan düzenlenen harekatta, Özgür Suriye Ordusu mensupları aynı gün Cerablus'un kontrolünü ele geçirdi.

ÖNCELİKLİ HEDEF MENBİÇ

ÖSO'nun öncelikli hedefi ise Cerablus'un güneyinde olan PYD unsurlarının denetimindeki Menbiç'i ele geçirmek. Bunun için güney cephesine yoğunlaşan ÖSO'nun ilerleyişi ise PYD tarafından roket ve havan saldırıları ile engellenmeye çalışılıyor. Fırat Kalkanı harekatıyla sınırı geçerek Cerablus'a giren TSK'nın zırhlı birliklerini de zaman zaman hedef alan PYD'liler top atışları ve hava harekatı ile etkisiz hale getiriliyor. Şu ana kadar Cerablus'un 10 kilometre kadar güneyinde kontrolü ele sağlayan ÖSO'nun ilerleyişini sürdürerek kısa sürede Menbiç'e ulaşarak burada kontolü sağlamayı amaçlıyor.

IŞİD'LİLER SİVİL KIYAFETLERLE GİZLENİYOR

Fırat Kalkanı harekatı ve ÖSO'nun taarruzunun ardından Cerablus'u terk eden IŞİD militanlarının ise son 15 günlük dönemde ilçeyi terk ederek yakın noktalardaki köylere gittiği belirlendi. Bab bölgesine ulaşamayan IŞİD militanlarının yerleştikleri köylerde deşifre olmamak için sakallarını kesip, kıyafetlerini değiştirerek kendilerini kamufle etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bulundukları köylerde barınan IŞİD militanlarının deşifre edilmeleri halinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanma tehdidinde bulunduğu da saptandı. ÖSO mensuplarının şu ana kadar ele geçirdiği 13 köyde bu şekilde kamufle olan bazı IŞİD militanlarını tespit ederek etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.

‘CERABLUS HAREKÂTINI FETÖ ENGELLİYORDU’