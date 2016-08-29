Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan çoğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevli 9 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında 1 daire başkanının da bulunduğu çoğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevli 9 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 11'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğince, 11 şüpheliden çoğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevli, aralarında daire başkanı Kadir Demirbolat'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.