Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların da inlerine gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"nde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Terör 14 yaşındaki bir çocuğu intihar bombacısı olarak kullanıp kına gecesinde kan akıttı. Bu saldırıda 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırı, öylesine vahşi ki hala kimliği tespit edilemeyen mevtalarımız var. Bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.Bir çocuğu kullanarak insanları katleden bu caniler akıttıkları kanda mutlaka boğulacaklardır.

BEN BU KARARI ONAYLARIM

Milletim idam istiyor değil mi, bu konuda düşüncemi söyledim. Bu konuda kararı verecek olanlar milletvekilleridir. Bunu müzakare etmeliler ve ondan sonra bu kararı vermeli, karar önüme geldiğinde de ben bu kararı onaylarım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZİANTEP'TE

Bir taraftan darbe girişiminde 241 evladımız şehit olacak, burada 54... Bunca insanımız öldürülecek, öldürülenler elini kolunu sallayarak gezecek veya cezaevlerinde beslenecek. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda idam cezası hala var. Türkiye, terör örgütlerinin hiçbirine teslim olmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben bu kararı onaylarım

GAZİANTEPLİLER BURADA, SİZ NEREDESİNİZ?

Kına gecesinde kan dökenler Gazianteplilere baş eğdirebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Gaziantepliler burada, siz neredesiniz?

20 Ağustos saldırısı yapanlar ve yaptıranlar da, bu acıları istismar etmek isteyenler de hak ettikleri cevabı aldılar. Türkiye artık bu oyunlara gelmiyor. Terör örgütlerini kullanarak bu ülkeyi dize getireceklerini sananlar yarın kendi ellerinde patlayacak bombanın pimini çektiklerini bilmeliler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık bu oyunlara gelmiyor

ÖSO'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK

Cerablus'un sahipleri Cerablus'a yerleşmeye başladılar. Cerablus'a dönmek isteyenlere her türlü yardımı vereceğiz. ÖSO'ya her türlü desteği verdik ve onlar da gerekli operasyonu yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ÖSO'ya her türlü desteği verdik

VATANDAŞLARIMIZA SESLENİYORUM

15 Temmuz'da FETÖ denilen ihanet şebekesi devletten gasp ettiği tanklarıyla, silahlarıyla Gaziantep'e de saldırdı. Peki Gaziantep FETÖ'ya boyun eğdi mi? Şimdi buradan sesleniyorum, eğer Pensilvanya'daki bu şarlatanların peşinden gidenleriniz varsa artık buradan kopun. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, bu şarlatanların peşinden gidenlerden bildikleriniz varsa bunları karakollara, savcılıklara bildirin, gerekeni yapalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımıza sesleniyorum

ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ

Gaziantepli yeri geldiğinde mavzeriyle, yeri geldiği zaman yumruğuyla yeri geldiği zaman yüreğiyle mücadele etmesini bilirdi. Teröristler düne kadar Karkamış'ı taciz ediyordu. Şimdi ordumuz onları kovalıyor. Şimdi kaçıyorlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu devlet hiçbir şehidinin, gazisinin kanını yerde bırakmadı, bırakmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar kaçacak biz kovalayacağız

"FETÖ'NÜN PKK VE DAEŞ'TEN NE FARKI VAR?"

Terör örgütlerinin isimleri farklı da olsa aynı amaca hizmet eden yapılar olduklarını biliyoruz. PKK ile DAİŞ arasında ne fark var? 241 insanımızı şehit eden FETÖ'nün PKK ve DAEŞ'ten ne farkı var? Eskiden bir ASALA vardı, diplomatlarımızı katlederdi. Bunların diğerlerinden bir farkı yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖREVDEKİ 2. YILI

Bu millet üzerine gelen tank da olsa, kurşun da olsa, korkmadığını göstermiştir. Gerek PKK saldırılarında, gerek DAEŞ eylemlerinde gerek 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşme imkanım oldu. Hepsinin vakur duruşlarına şahit oldum. Bu milletin eli öpülür. Bu milletin alnı öpülür. Çünkü bu millet kendilerine haydi meydanlara, ölesiye dediğimizde Allah milletimizden razı olsun hep birlikte meydanlara, havalimanlarına yürüdüler. Böyle bir millet arkamızda olduktan sonra... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını yaptık, bu milletle bunları yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün PKK ve DAEŞ'ten ne farkı var?"

DÜNYA İLE KONUŞUYORUZ: YA O, YA BİZ

Silahlı kuvvetlerimizden temizlenecek. Daha da temizlenecek. Polisimizden de temizlenecek. Bütün dünya ile konuşuyoruz, 'Ya o, ya biz' diyoruz. Bunlar rabbimizi istismar ediyorlar, bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu terör örgütlerinin tamamen biteceği günler yakındır. İnancı uğrunda, bayrağı, ezanı uğrunda ölmek bu millet için şereflerin en büyüğüdür. Bu millet bir ölürse bin dirilen bir millettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya ile konuşuyoruz: ya o, ya biz

ALFABEDE HARF KALMADI

Bugün dünyanın en kanlı terör örgütlerinin aynı coğrafyada görülmesi tesadüf değildir. Birbirlerinin değil, sadece masum insanların kanını döküyor.Türk milletine ihanet eden örgütlere isim bulmaktan alfabede harf kalmadı. Bırakın bu isimleri. Biz bunların arkasındaki yüzü biliyoruz. Bu kadar zulüm dünyaya ağır gelir. Diyorum ki, zalimler için yaşasın cehennem. Her türlü zorluğa dayanırız ama çok iyi biliyoruz ki, özellikle bu bölgede kana ateşe boğanlar bu ateş kendilerine değdiklerinde aynı dayanıklılığı gösteremezler. Gelin bir önce ülkemizi de bölgemizi de dünyayı da bu terör belasından kurtaralım. Biz her zaman mücadeleye hazırız. Üzerimize düşeni yapmak konusunda kararlıyız. Arzumuz daima barıştan, huzurdan yanayız. Sınırlarımız içinde ve yakınında hiçbir terör örgütünün faaliyetine müsamahamız yok. DAEŞ'in Suriye ve Irak'tan temizlenmesi için yürütülen operasyonlara destek vereceğiz. Cerablus'ta bu yüzden varız. PYD için aynı kararlılığa sahibiz. 15 Temmuz'da FETÖ'ya yol vermeyen bu milletin kararlılığı da gücü de artmıştır.