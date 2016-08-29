Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bugün telefonda görüşerek FETÖ'nün görünen yüzüne aldanılmaması hususunda dost ülkeleri uyardıklarını anlattığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimini ve son terör saldırılarını kınayan Hindistan Başbakanı Modi, Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Darbe girişimini olayın hemen akabinde bir mesajla kınadıklarını hatırlatan Modi, demokrasiye sahip çıkılmış olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türk halkını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise duyarlılığından ve desteğinden dolayı Hindistan Başbakanı Modi'ye teşekkür etti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğu hususunda hiç bir şüphe bulunmadığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu terör örgütünün görünen yüzüne aldanılmaması hususunda dost ülkeleri de uyardıklarını anlattı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin de örgütle ilgili Türkiye'nin uyarılarını dikkate aldıklarını ve gereken adımları atacaklarını belirttiği kaydedildi. İkili ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Modi'nin, G-20 zirvesi vesilesiyle Çin'de yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları öğrenildi.

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