Dünya meclislerinden TBMM’ye destek

Uluslararası parlamenter örgütleri, FETÖ’nün düzenlediği kanlı darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM’yi 1 Eylül’de ziyaret edecekler. Dayanışma için de ortak bildiriye imza atılacak.

Uluslararası Parlamenter birlikleri, yaşanan darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını göstermek amacıyla, 1 Eylül'de TBMM'ye ziyarette bulunmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz'da bombaların hedefi olan Meclis'i ziyaret edecek olan birlik başkanlarının, darbeye karşı TBMM iradesine destek çıkan ortak bir bildiriye imza atmaları da bekleniyor.

TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı, İslam Ülkeleri Paralmenterler Asamblesi Başkanı, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanvekili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Başkanı, Güneydoğu Avrupa Parlamenterler Asamblesi Başkanı, TURK Pa Başkanvekili, Akdeniz İçin Birlik Asamblesi Başkanvekili, TBMM için dayanışma amacıyla 1 Eylül'de Türkiye'ye gelecek.

PARTİLERE ZİYARET

Hem siyasi partiler ile ikili temaslarda bulunacak olan başkanlar, hem de darbe gecesi bombaların hedefi olan TBMM'yi ziyaret edecekler. Uluslarararası parlamenter örgütlerinin temsilcilerinin, aynı zamanda Meclis'te dayanışma için bir bildiri yayınlaması düşünülüyor. (Star)