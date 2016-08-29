Erdoğan ile Obama Çin'de görüşecek!

Beyaz Saray, iki liderin G20 Zirvesi sırasında bir araya geleceğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Rhodes, görüşmede Suriye ve DAEŞ ile mücadelenin ele alınacağını söyledi. Rhodes: "ABD, Türkiye'nin Cerablus'u DAEŞ'ten temizlemesi çabalarına destek sunmuştur ve vermiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin sınırını güvenlik altına almasını da destekliyoruz. Desteklemediğimiz çabalar ise güneye doğru hareket edilmesi ve destek verdiğimiz muhalifler olan Suriye Demokratik Güçlerine karşı çarpışması"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Günlük basın toplantısında Obama'nın G20'ye katılımına ilişkin bilgi veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, iki liderin G20 Zirvesi için gidecekleri Çin'de 4 Eylül'de bir araya geleceğini söyledi.

Rhodes, Obama ile Erdoğan arasındaki görüşmede 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası durum, DAEŞ ile mücadele, mülteci krizi ile Suriye konusunun ele alınacağını belirtti. DAEŞ karşıtı mücadelenin geniş olarak ele alınacağını kaydeden Rhodes, bunun iki ülkenin ortak mücadelesi olduğunu vurguladı.

- Cerablus açıklaması

Rhodes, Cerablus'ta düzenlenen harekat hakkında "ABD'nin Türkiye'nin yanında yer alıp almadığının" sorulması üzerine, spesifik olarak şu anda Cerablus konusunda da çalıştıklarını ifade etti. Rhodes, şöyle devam etti:

"ABD, Türkiye'nin Cerablus'u DAEŞ'ten temizlemesi çabalarına destek sunmuştur ve vermiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin sınırını güvenlik altına almasını da destekliyoruz. Desteklemediğimiz çabalar ise güneye doğru hareket edilmesi ve destek verdiğimiz muhalifler olan Suriye Demokratik Güçlerine karşı çarpışması. Türkiye'ye mesajımız açık oldu. Cerablus'un DAEŞ militanlarından temizlenmesi amacını destekledik. Bu da bir süredir Türkiye ile konuştuğumuz bir konu. Suriye Demokratik Güçlerine karşı düzenlenecek daha fazla eylem DAEŞ'e karşı birleşik bir cephe çabalarımızı güçleştirecektir."

Rhodes, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile de iletişim halinde olduklarını belirterek, SDG'nin de Türkiye ile karşı karşıya gelmesini istemediklerini söyledi.

Ben Rhodes, "Türk güçlerine karşı askeri faaliyet içinde olmamaları gerekiyor. Ayrıca, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilme taahhütleri var." ifadesini kullandı ve koalisyon üyelerinin birbiriyle çatışmasını istemediklerini dile getirdi.

Genel olarak Türkiye ile ilişkilere de değinen Rhodes, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdiklerini, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediklerini söyledi.

Obama ile yardımcısı Joe Biden'ın sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini vurgulayan Rhodes, Çin'deki görüşmede hem bütün bu konuların ele alınacağını hem de bölgesel olarak ilişkilerin konuşulmasını beklediğini aktardı.