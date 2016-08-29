Etnospor Kültür Festivali, ödül töreni ile tamamlandı

İstanbul'da gerçekleştirilen festival, ödül töreni ile tamamlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali sona erdi.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının da global iletişim ortağı olduğu festival, 3. ve son gün müsabakaları ile tamamlandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve protokol üyeleri verdi.

'GELENEKSEL SPORLARIMIZIN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Menzil sahasında düzenlenen, protokol menzil müsabakalarında 280 metreye ok atarak birinci olan Bilal Erdoğan'a ödülünü ise organizasyonun en genç sporcularından 11 yaşındaki Alperen Sivrikaya takdim etti.

Oyunlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Aşık: 1. Zahir Şahcengiz, 2. Ömer Karcıoğlu, 3. Yasin Yılmaz

Mangala: 1. İbrahim Aydın, 2. Betül Kar, 3. Elif Bahar Metin

Mas güreşi:

Erkekler: 1. Sinan Karcı, 2. Burak Bingöl, 3. Canip Canakoğlu

Kadınlar: 1. Nurten Karkin, 2. Müjgan Oktay, 3. Fatma Çina

Şalvar güreşi:

Teşvik: 1. Yaşar Doğu Hapur, 2. Arda Hapur, 3. Melih Türkmen

Deste: 1. Cengizhan Doğan, 2. İsmail Söyler, 3. Furkan Yenitığ

Orta büyük: 1. Oğuzhan Yılman, 2. Ümit Yavuz, 3. Tuncay Fırıldak

Büyük orta: 1. Ali Işık, 2. Gültekin Kola, 3. Muhammet Kör

Başaltı: 1. Yasin Kılıç, 2. Enes Şimşek, 3. Seçkin Özkale

Başpehlivan: 1. Halil Hapur, 2. Mithat Bilen, 3. Fatih Demir

Kapışmalı aba güreşi:

Minikler: 1. Serkan Ekinci, 2. Burak Gazi, 3. Zeynel Abidin Esetekin

Yıldızlar: 1. Serkan Yamak, 2. Selçuk Ekinci, 3. Ali Dereboğaz

Büyükler: 1. Özgür Kılıç, 2. Mehmet Tekbaş, 3. Yusuf Özen

Aşırtmalı aba güreşi:

Küçükler: 1. Abdülaziz Aslan, 2. Tolga Yalçınkaya, 3. Fatih Doğan

Başaltı pehlivanlar: 1. Necdet Doğan, 2. Recep Öztürk, 3. Mustafa Özsoy

Başpehlivanlar: 1. Barış Güngör, 2. Vakkas Özada, 3. Erol Öztürk

Atlı okçuluk:

Kabak stili atış gençler: 1. Dilara Bal, 2. Canset Genel, 3. Yusuf Kılcı

Kabak stili yetişkinler: Mustafa Koç, 2. Gürak Gayretli, 3. İrfan Gürdal

Memlük stili gençler: 1. Yusuf Kılcı, 2. Canset Genel, 3. Dilara Bal

Memlük stili yetişkinler: 1. Emrah Koç, 2. Şevket Sarıdemir, 3. Yasin Eren

Hedef okçuluk:

Çocuklar: 1. Küçükçekmece Geleneksel Okçuluk, 2. Okçular Tekkesi, 3. Talimhane Ekibi

Erkekler: 1. Akşehir Selçuklu, 2. Tirzen Okçuluk, 3. Akşehir Nasrettin Hoca

Kadınlar: 1. Okçular Tekkesi, 2. Tokat Danişment, 3. Şehir Geleneksel Okçuluk

Yağlı güreş:

Minikler: 1. Arda Avcıoğlu, 2. Özgür Arslan, 3. Emirhan Giral

Teşvik: 1. Enes Kazım Alkan, 2. Melih Yarba, 3. Alparslan Das

Tozkoparan: 1. Yunus Emre Güral, 2. Engin Atar, 3. Ali Osman Güngördü

Ayakgüreşi: 1. Yıldıray Pala, 2. Tuğrul Menemenci, 3. Ali Tuğra Akkoç

Büyük orta: 1. Enes Kesler, 2. Davut Demir, 3. Harun Tok

Başaltı: 1. Tanju Gemici, 2. Recep Taslak, 3. Osman Topuz

Menzil okçuluğu: 1. Kenan Özcan, 2. Cüneyt Öztan, 3. İbrahim Balaban

Gökbörü: Van Ulupamir Köyü ekibi

Törende 4 farklı şehirden organizasyona katılan atlı cirit ekibi ile atlı akrobasi ekibine de ödülleri verildi.

Ödül töreni sonunda sahneye davet edilen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e geleneksel Türk boylarının kıyafetleri giydirildi.